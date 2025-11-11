Відбудеться, але пізніше. Орбан розповів, що заважає зустрічі Трампа і Путіна у Будапешті
Угорський прем'єр Віктор Орбан переконаний, що зустріч президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна у Будапешті все ж відбудеться, але пізніше.
Як повідомляє РБК-Україна, Віктор Орбан заявив про це в інтерв'ю угорському телеканалу ATV.
"Російсько-американський саміт у Будапешті є на порядку денному, хоча він і затримується. Те, що затримується, все одно відбудеться. Тільки не тоді, коли ми хочемо, а трохи пізніше", - вважає він.
Орбан повідомив, що мирні переговори між РФ і Заходом "застрягли" на питанні щодо територій. Зокрема, за його словами, країна-агресорка нібито планує спочатку окупувати всю Донеччину, після чого перейти до мирних переговорів.
Крім того, угорський прем'єр згадав так звані Стамбульські домовленості 2022 року. Він заявив, що "угода була близькою до успіху", але її нібито "зірвали англосакси".
Зустріч Трампа і Путіна
Нагадаємо, у жовтні Трамп і Путін після проведення телефонної розмови оголосили про намір провести особисту зустріч у столиці Угорщини.
Координувати підготовку до переговорів мали держсекретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, проте невдовзі американський лідер скасував зустріч.
Причиною цього було небажання Росії змінювати свої неадекватні вимоги щодо умов завершення війни в Україні. Трамп публічно повідомив, що "не збирається витрачати свій час даремно".
Після цього, в ніч на 23 жовтня, Трамп запровадив санкції проти двох нафтових гігантів Росії - "Роснефті" і "Лукойла". Міністерство фінансів США закликало Москву негайно погодитися на припинення вогню.
Пізніше Трамп заявив, що готовий до нової зустрічі з Путіним, проте лише за умови укладення реальної угоди про завершення війни в Україні. У Кремлі підтвердили, що диктатор нібито не проти переговорів, однак конкретної дати саміту поки не визначено.
РБК-Україна писало, що Україна згодна підтримати саміт Дональда Трампа і Володимира Путіна в Будапешті, але за умови, що вона дасть припинення вогню і закінчення війни.