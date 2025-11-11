Состоится, но позже. Орбан рассказал, что мешает встрече Трампа и Путина в Будапеште

Венгерский премьер Виктор Орбан убежден, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Будапеште все же состоится, но позже.

"Российско-американский саммит в Будапеште есть в повестке дня, хотя он и задерживается. То, что задерживается, все равно состоится. Только не тогда, когда мы хотим, а чуть позже", - считает он.

Орбан сообщил, что мирные переговоры между РФ и Западом "застряли" на вопросе о территориях. В частности, по его словам, страна-агрессор якобы планирует сначала оккупировать всю Донецкую область, после чего перейти к мирным переговорам.

Кроме того, венгерский премьер вспомнил так называемые Стамбульские договоренности 2022 года. Он заявил, что "соглашение было близким к успеху", но его якобы "сорвали англосаксы".