Главная » Новости » В мире

Состоится, но позже. Орбан рассказал, что мешает встрече Трампа и Путина в Будапеште

Венгрия, Вторник 11 ноября 2025 23:27

Состоится, но позже. Орбан рассказал, что мешает встрече Трампа и Путина в Будапеште Фото: Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Венгерский премьер Виктор Орбан убежден, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Будапеште все же состоится, но позже.

Как сообщает РБК-Украина, Виктор Орбан заявил об этом в интервью венгерскому телеканалу ATV.

"Российско-американский саммит в Будапеште есть в повестке дня, хотя он и задерживается. То, что задерживается, все равно состоится. Только не тогда, когда мы хотим, а чуть позже", - считает он.

Орбан сообщил, что мирные переговоры между РФ и Западом "застряли" на вопросе о территориях. В частности, по его словам, страна-агрессор якобы планирует сначала оккупировать всю Донецкую область, после чего перейти к мирным переговорам.

Кроме того, венгерский премьер вспомнил так называемые Стамбульские договоренности 2022 года. Он заявил, что "соглашение было близким к успеху", но его якобы "сорвали англосаксы".

Встреча Трампа и Путина

Напомним, в октябре Трамп и Путин после проведения телефонного разговора объявили о намерении провести личную встречу в столице Венгрии.

Координировать подготовку к переговорам должны были госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, однако вскоре американский лидер отменил встречу.

Причиной этого было нежелание России менять свои неадекватные требования относительно условий завершения войны в Украине. Трамп публично сообщил, что "не собирается тратить свое время зря".

После этого, в ночь на 23 октября, Трамп ввел санкции против двух нефтяных гигантов России - "Роснефти" и "Лукойла". Министерство финансов США призвало Москву немедленно согласиться на прекращение огня.

Позже Трамп заявил, что готов к новой встрече с Путиным, однако только при условии заключения реального соглашения о завершении войны в Украине. В Кремле подтвердили, что диктатор якобы не против переговоров, однако конкретная дата саммита пока не определена.

РБК-Украина писало, что Украина согласна поддержать саммит Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште, но при условии, что она даст прекращение огня и окончание войны.

