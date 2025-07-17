ua en ru
Чт, 17 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Шахраї атакують батьків першокласників під виглядом "Пакунка школяра": деталі

Четвер 17 липня 2025 08:00
UA EN RU
Шахраї атакують батьків першокласників під виглядом "Пакунка школяра": деталі Ілюстративне фото: батьків першокласників атакують шахраї (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Шахраї почали використовувати програму "Пакунок школяра", щоб отримувати особисті дані українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики України.

У відомстві попередили, що зловмисники розсилають батькам майбутніх першокласників повідомлення про нібито початок виплат і збирають банківські дані.

"Ініціатива ще тестується, тривають останні доопрацювання для того, щоб старт програми відбувся максимально ефективно та якісно. Про запуск програми ми повідомимо, щойно все буде готово (не хвилюйтеся - це станеться вчасно, щоб усі встигли підготуватися до школи)", - наголосили у відомстві.

Також там нагадали, що батькам, які зареєстрували свою дитину в перший клас української школи і є користувачами "Дії", надійде відповідне повідомлення про початок виплат.

У міністерстві закликали батьків не переходити за сумнівними посиланнями і не надавати свої персональні дані.

"Пакунок школяра"

Нагадаємо, нещодавно в Україні запустили проєкт "Пакунок школяра". У його рамках батьки майбутніх першокласників зможуть отримати 5 тисяч гривень.

Гроші можна буде витратити тільки на придбання необхідного канцелярського приладдя, книг, дитячого одягу та взуття.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство соціальної політики шахраї в Україні Шахраї
Новини
У Раді сталася сутичка між нардепами: що відомо (відео)
У Раді сталася сутичка між нардепами: що відомо (відео)
Аналітика
Третій Кабмін Зеленського. Навіщо Шмигаль іде в Міноборони і чого чекають від Свириденко
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Третій Кабмін Зеленського. Навіщо Шмигаль іде в Міноборони і чого чекають від Свириденко