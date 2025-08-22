Чи враховується "Пакунок школяра" під час призначення субсидії: у ПФУ надали роз’яснення

Частина українців напередодні початку нового навчального року почала отримувати ще один вид допомоги від держави - "Пакунок школяра".

РБК-Україна із посиланням на Пенсійний фонд України (ПФУ) розповідає, чи буде враховано до сукупного доходу сім'ї при призначенні житлової субсидії цю грошову допомогу.

Проте відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 7 липня 2025 року № 809, "Пакунок школяра" не впливає на нарахування будь-яких видів соціальної допомоги, включно з житловою субсидією.

Так, житлова субсидія розраховується з урахуванням середньомісячного сукупного доходу домогосподарства - зарплати, пенсій, соціальних виплат, допомоги по безробіттю, дивідендів, переказів із-за кордону та інших доходів.

У ПФУ зазначають, що одноразова грошова допомога учням першого класу "Пакунок школяра" не враховується до сукупного доходу сім’ї при призначенні житлової субсидії.

Нагадаємо, в Україні стартувала програма "Пакунок школяра", яка передбачає виплату 5000 гривень родинам першокласників. Подати заявку можна з 15 липня до 15 листопада 2025 року через "Дію" або сервісні центри ПФУ. Кошти видаються на спецрахунок і їх можна витратити лише на дитячий одяг, взуття та шкільне приладдя.

РБК-Україна раніше писало, що в Україні житлову субсидію можуть не призначити через низку причин. Зокрема, якщо квартира має площу понад 130 кв. м або будинок понад 230 кв. м, були великі покупки чи фінансові операції на понад 50 тис. гривень, є кілька квартир чи новий автомобіль, а також значні заощадження на рахунках.

Відмову можуть отримати й ті, хто не має офіційного доходу чи не сплачував ЄСВ, має борги за комунальні послуги або аліменти, чи не повернув надміру виплачену субсидію.