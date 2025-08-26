ua en ru
Батьки першокласників отримають по 5 тисяч: що буде, якщо не витратити гроші за пів року

Вівторок 26 серпня 2025 18:51
Батьки першокласників отримають по 5 тисяч: що буде, якщо не витратити гроші за пів року Фото: Батьки першокласників зможуть отримати грошову допомогу "Пакунок школяра" (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Батьки дітей, які йдуть до першого класу, отримають по 5 тисяч гривень за державною програмою "Пакунок школяра". Витратити ці кошти потрібно протягом 180 днів із моменту їх зарахування.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Пенсійний фонд України (ПФУ).

Фінансова підтримка надаватиметься у безготівковій формі та зараховуватиметься на спеціальний рахунок - "Дія.Картку". Якщо родина не користується застосунком "Дія", батьки чи опікуни можуть звернутися до найближчого відділення Пенсійного фонду та подати письмову заяву.

Подати заявку на виплату в "Дії" або у відділенні ПФУ можна до 15 листопада.

Отримані гроші можна використати на шкільне приладдя, дитячий одяг чи взуття. Невикористані протягом пів року кошти автоматично повернуться до державного бюджету.

Нагадаємо, батьки першокласників або їхні законні представники можуть розраховувати на одноразову грошову допомогу від держави. Для оформлення потрібно вказати дані дитини та отримувача. Якщо між батьками виникає спір, виплата призупиняється до його вирішення. Раніше РБК-Україна пояснювало, як саме подати заявку та отримати кошти.

Водночас зібрати дитину до школи у 2025 році коштує чимало. Найбільші витрати йдуть на одяг і взуття - у середньому від кількох тисяч гривень. Підручники видаються безкоштовно, проте батьки мають купувати додаткові зошити та посібники. Загальна вартість підготовки молодшого школяра становить близько 6 тисяч гривень, а старшокласника - приблизно 10 тисяч. Окремо сім’ї витрачають кошти на техніку для дистанційного навчання.

