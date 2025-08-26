Батьки першокласників отримають по 5 тисяч: що буде, якщо не витратити гроші за пів року

Батьки дітей, які йдуть до першого класу, отримають по 5 тисяч гривень за державною програмою "Пакунок школяра". Витратити ці кошти потрібно протягом 180 днів із моменту їх зарахування.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Пенсійний фонд України (ПФУ).

Фінансова підтримка надаватиметься у безготівковій формі та зараховуватиметься на спеціальний рахунок - "Дія.Картку". Якщо родина не користується застосунком "Дія", батьки чи опікуни можуть звернутися до найближчого відділення Пенсійного фонду та подати письмову заяву.

Подати заявку на виплату в "Дії" або у відділенні ПФУ можна до 15 листопада.

Отримані гроші можна використати на шкільне приладдя, дитячий одяг чи взуття. Невикористані протягом пів року кошти автоматично повернуться до державного бюджету.