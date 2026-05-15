Від ворогів до друзів: у Путіна будують "повноцінне партнерство" з Талібаном

Офіційну заяву про новий рівень відносин зробив секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу під час саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС). Російська влада бачить у талібах стратегічного партнера на фоні виходу західних сил з регіону.

Росія стала першою країною у світі, яка офіційно визнала уряд Талібану ще минулого року. Ісламісти захопили владу в Афганістані у серпні 2021 року, тоді сили під проводом США здійснили хаотичне виведення військ після 20 років війни.

Як тепер будуть співпрацювати Путін та Талібан

Співпраця між Москвою та Кабулом охоплює майже всі ключові сфери. Шойгу наголосив на важливості такого союзу для всієї Центральної Азії.

Росія будує "прагматичний діалог", який включає наступні пункти:

Питання регіональної безпеки.

Активна торгівля та енергетика.

Культурна взаємодія.

Гуманітарна підтримка населення.

Шойгу озвучив ці тези на зустрічі з колегами з Китаю, Індії, Ірану та Пакистану. Він впевнений, що ізоляція Афганістану є помилкою. Тепер Москва пропонує відродити спеціальну контактну групу всередині ШОС.

Колишні вороги тепер різко стали друзями

Довгий час таліби були для Росії офіційними ворогами. Верховний суд РФ заборонив цей рух ще у 2003 році як терористичне угруповання.

Ситуація змінилася лише у квітні 2025 року. Кремль офіційно зняв статус терористів з представників руху, адже Москва відчуває гостру потребу в союзнику на афганській території, зазначає агенція.

Росія бачить у Талібані захисний буфер та "острів стабільності" посеред хаосу. Зараз різні бойові рухи діють від Афганістану до Близького Сходу й диктатор Путін розраховує, що таліби допоможуть стримати радикалів на далеких підступах до своїх кордонів.

Питання визнання Талібану іншими країнами залишається відкритим, проте Москва вже зробила свій вибір: старі конфлікти відійшли на другий план перед новими геополітичними реаліями, підсумовується у матеріалі.