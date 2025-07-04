Росія першою серед великих держав офіційно визнала уряд Талібану в Афганістані

В Росії зробили гучну дипломатичну заяву. Талібан отримав важливий крок до міжнародної легалізації.

Про це 3 липня заявили в МЗС Афганістану, повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в соцмережі Х .

Так, Міністерство закордонних справ Афганістану повідомило про те, що Росія офіційно оголосила про визнання уряду "Ісламського Емірату Афганістан", сформованого рухом Талібан.

Про це було оголошено під час зустрічі у Кабулі посла РФ Дмитра Жирнова з міністром закордонних справ Талібану Маулві Аміром Ханом Моттакі.

"Під час зустрічі посол Росії офіційно оголосив про рішення уряду Росії визнати Ісламський Емірат Афганістан. Посол наголосив на важливості цього рішення", - сказано у повідомленні афганського зовнішньополітичного відомства.

Ця заява фактично робить Росію першою серед великих держав світу, яка офіційно визнає уряд Талібану після його повернення до влади у 2021 році.

Деталей щодо того, чи передбачає це офіційне встановлення дипломатичних відносин чи підписання нових угод, наразі не уточнено.

آقای دیمیتری ژیرنوف، سفیر فدراسیون روسیه با مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجهٔ ا.ا.ا. ملاقات نمود.



درین‌ نشست سفیر روسیه تصمیم حکومت روسیه مبنی بر به‌رسمیت شناختن امارت اسلامی افغانستان از سوی فدراسیون روسیه را رسماً ابلاغ نمود.



آقای سفیر به اهمیت این تصمیم اشاره نمود pic.twitter.com/CxiP9q0ops — Ministry of Foreign Affairs - Afghanistan (@MoFA_Afg) July 3, 2025

Зазначимо, що Талібан, який очолює Афганістан уже майже чотири роки, досі не був формально визнаний жодною державою-членом ООН. Попри це, рух підтримує робочі контакти з низкою країн, зокрема з Китаєм, Росією, Іраном, Катаром та іншими.