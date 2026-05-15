От врагов к друзьям: у Путина строят "полноценное партнерство" с Талибаном

Официальное заявление о новом уровне отношений сделал секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу во время саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Российские власти видят в талибах стратегического партнера на фоне выхода западных сил из региона.

Россия стала первой страной в мире, которая официально признала правительство Талибана еще в прошлом году. Исламисты захватили власть в Афганистане в августе 2021 года, тогда силы под руководством США осуществили хаотичный вывод войск после 20 лет войны.

Как теперь будут сотрудничать Путин и Талибан

Сотрудничество между Москвой и Кабулом охватывает почти все ключевые сферы. Шойгу отметил важность такого союза для всей Центральной Азии.

Россия строит "прагматический диалог", который включает следующие пункты:

Вопросы региональной безопасности.

Активная торговля и энергетика.

Культурное взаимодействие.

Гуманитарная поддержка населения.

Шойгу озвучил эти тезисы на встрече с коллегами из Китая, Индии, Ирана и Пакистана. Он уверен, что изоляция Афганистана является ошибкой. Теперь Москва предлагает возродить специальную контактную группу внутри ШОС.

Бывшие враги теперь резко стали друзьями

Долгое время талибы были для России официальными врагами. Верховный суд РФ запретил это движение еще в 2003 году как террористическую группировку.

Ситуация изменилась только в апреле 2025 года. Кремль официально снял статус террористов с представителей движения, ведь Москва испытывает острую потребность в союзнике на афганской территории, отмечает агентство.

Россия видит в Талибане защитный буфер и "остров стабильности" посреди хаоса. Сейчас различные боевые движения действуют от Афганистана до Ближнего Востока и диктатор Путин рассчитывает, что талибы помогут сдержать радикалов на дальних подступах к своим границам.

Вопрос признания Талибана другими странами остается открытым, однако Москва уже сделала свой выбор: старые конфликты отошли на второй план перед новыми геополитическими реалиями, подытоживается в материале.