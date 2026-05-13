У Москві заборонили публікувати наслідки "прильотів" і погрожують штрафами

22:40 13.05.2026 Ср
2 хв
Під обмеження може потрапити будь-яка інформація про НП без офіційного підтвердження
aimg Анастасія Никончук
Ілюстративне фото: наслідки атаки дронів у Москві (GettyImages)
Антитерористична комісія Москви заборонила публікувати фото, відео та будь-яку інформацію про наслідки атак безпілотників, диверсій і терактів. Обмеження ввели для ЗМІ, організацій, екстрених служб і жителів російської столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію DW.

У Москві обмежили поширення інформації про атаки

Згідно з протоколом засідання антитерористичної комісії Москви, як повідомляє DW, заборонено розповсюджувати будь-які матеріали про наслідки атак безпілотників та інших інцидентів, пов'язаних із загрозою для життя людей та інфраструктури.

Видання повідомляє, що обмеження стосуються всіх категорій громадян і організацій, включно з журналістами та екстреними службами.

Публікувати можна тільки офіційні дані

У документі зазначено, як повідомляє DW, що поширювати інформацію дозволено тільки в разі її публікації Міноборони РФ, мерією Москви або офіційними ресурсами влади.

Також джерелом зазначається, що звернення до правоохоронних органів не підпадають під заборону, якщо не є публічними.

Широкі формулювання і ризик розширеного застосування

Як повідомляє DW, формулювання рішення дозволяють трактувати заборону максимально широко.

Під обмеження фактично може потрапити будь-яка інформація про надзвичайні події без офіційного підтвердження, повідомляє видання. Це суттєво обмежує можливості незалежного висвітлення подій.

Штрафи за порушення заборони

Джерело інформує, що заборона діє на невизначений термін, повідомляє видання. За порушення передбачено адміністративні штрафи: для громадян від 3 до 5 тисяч рублів, для посадових осіб від 30 до 50 тисяч рублів, для юридичних осіб від 50 до 200 тисяч рублів.

Нагадуємо, що російське військове командування, як стверджується, доповіло кремлівському диктатору Володимиру Путіну про плани спробувати встановити контроль над Донбасом до осені, заявляючи водночас про нібито виснаження українських сил, ослаблення лінії фронту і зниження боєздатності армії України.

Зазначимо, що в Росії, за повідомленнями, ухвалено закон, який надає російському диктатору Володимиру Путіну право направляти збройні сили за межі країни в разі затримання громадян РФ за кордоном.

Сотні дронів, удари по Закарпаттю і попередження ГУР: головне про масовану атаку РФ
