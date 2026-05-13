Путін зможе вводити армію в будь-яку країну: Дума схвалила скандальний закон
Росія дала главі Кремля Володимиру Путіну право відправляти армію за кордон, якщо там затримають будь-якого росіянина. Закон уже ухвалений.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.
Що ухвалили
Державна дума Росії підтримала законопроект у другому та третьому читаннях. Тепер збройні сили РФ можуть діяти за кордоном, якщо там заарештували, затримали або порушили кримінальну справу проти громадянина Росії.
Рішення про введення військ ухвалюватиме особисто голова Кремля.
За законопроект проголосували 381 депутат - це 84,7% від складу Думи. Проти не висловилось жодного.
