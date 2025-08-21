Від штрафів до криміналу: яку рибу заборонили ловити українцям і до якого числа

В Україні розпочалась заборона на вилов у Чорному морі та причорноморських лиманах кефалей.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.
Згідно з інформацією Держрибагентства, заборона на промисловий і любительський вилов азово-чорноморських кефалей діє з 20 серпня 2025 року - у період їх масового нересту.
Триватиме така заборона до 10 вересня поточного року:
Метою заборони на вилов є створення оптимальних умов для відтворення азово-чорноморських кефалей.
При цьому найпоширенішими серед них є:
У Держрибагентстві нагадали, що ці види риб:
"Вони невибагливі до кисневого балансу та солоності води, їхнє життя проходить у морях, затоках, лиманах і гирлах річок", - пояснили українцям.
За вилов азово-чорноморських кефалей у період встановленої заборони передбачено покарання:
"А також відшкодування завданих рибному господарству збитків", - додали у Держрибагентстві.
Уточнюється, що компенсація за одну особину:
"Закликаємо рибалок відповідально ставитися до нерестуючої риби та дотримуватися встановлених обмежень", - наголосили у Держрибагентстві.
Насамкінець українців закликали невідкладно повідомляти про помічені порушення рибоохоронного законодавства - на всеукраїнську "гарячу лінію" Держрибагентства: 0 (800) 50-52-50.
