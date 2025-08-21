RU

Общество Образование Деньги Изменения

От штрафов до криминала: какую рыбу запретили ловить украинцам и до какого числа

Тем, кто нарушит запрет на вылов кефалей, грозит серьезное наказание (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В Украине начался запрет на вылов в Черном море и причерноморских лиманах кефалей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ.

До какого числа и где именно действует запрет

Согласно информации Госрыбагентства, запрет на промышленный и любительский вылов азово-черноморских кефалей действует с 20 августа 2025 года - в период их массового нереста.

Продлится такой запрет до 10 сентября текущего года:

  • в Черном море;
  • в Березанском лимане;
  • в Тилигульском лимане;
  • в Днепровском лимане;
  • в Бугском лимане;
  • в Шаболатском (Будакском) лимане;
  • в Сухом лимане;
  • в Тузловской группе лиманов.

Сегодня вылов азово-черноморских кефалей - запрещен (иллюстрация: darg.gov.ua)

Вылов каких рыб попадает под запрет

Целью запрета на вылов является создание оптимальных условий для воспроизводства азово-черноморских кефалей.

При этом самыми распространенными среди них являются:

  • остронос;

Остронос из семейства кефалевых (иллюстрация: darg.gov.ua)

  • лобань;

Лобань из семейства кефалевых (иллюстрация: darg.gov.ua)

  • сингиль.

Сингиль из семейства кефалевых (иллюстрация: darg.gov.ua)

В Госрыбагентстве напомнили, что эти виды рыб:

  • предпочитают теплую воду;
  • считаются одними из самых красивых и быстрых в Черном море.

"Они неприхотливы к кислородному балансу и солености воды, их жизнь проходит в морях, заливах, лиманах и устьях рек", - объяснили украинцам.

Какое наказание грозит украинцам за вылов кефалей

За вылов азово-черноморских кефалей в период установленного запрета предусмотрено наказание:

  • от административных штрафов;
  • до уголовной ответственности.

"А также возмещение нанесенного рыбному хозяйству ущерба", - добавили в Госрыбагентстве.

Уточняется, что компенсация за одну особь:

  • незаконно выловленного остроноса - составляет 1 649 гривен;
  • незаконно выловленного лобаня - 1 887 гривен;
  • незаконно выловленного сингиля - 1 683 гривен.

"Призываем рыбаков ответственно относиться к нерестующей рыбе и соблюдать установленные ограничения", - подчеркнули в Госрыбагентстве.

В завершение украинцев призвали безотлагательно сообщать о замеченных нарушениях рыбоохранного законодательства - на всеукраинскую "горячую линию" Госрыбагентства: 0 (800) 50-52-50.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие 3 популярных вида рыб меняют поведение в августе и как поймать трофей, чтобы не нарваться на штраф.

Кроме того, мы объясняли, какие рыболовные снасти строго запрещены в Украине, и стоит ли на самом деле отпускать пойманную рыбу.

Читайте также, какие 7 видов рыб в Украине можно ловить безлимитно - без ограничений и штрафов.

