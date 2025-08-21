От штрафов до криминала: какую рыбу запретили ловить украинцам и до какого числа

В Украине начался запрет на вылов в Черном море и причерноморских лиманах кефалей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ.
Согласно информации Госрыбагентства, запрет на промышленный и любительский вылов азово-черноморских кефалей действует с 20 августа 2025 года - в период их массового нереста.
Продлится такой запрет до 10 сентября текущего года:
Целью запрета на вылов является создание оптимальных условий для воспроизводства азово-черноморских кефалей.
При этом самыми распространенными среди них являются:
В Госрыбагентстве напомнили, что эти виды рыб:
"Они неприхотливы к кислородному балансу и солености воды, их жизнь проходит в морях, заливах, лиманах и устьях рек", - объяснили украинцам.
За вылов азово-черноморских кефалей в период установленного запрета предусмотрено наказание:
"А также возмещение нанесенного рыбному хозяйству ущерба", - добавили в Госрыбагентстве.
Уточняется, что компенсация за одну особь:
"Призываем рыбаков ответственно относиться к нерестующей рыбе и соблюдать установленные ограничения", - подчеркнули в Госрыбагентстве.
В завершение украинцев призвали безотлагательно сообщать о замеченных нарушениях рыбоохранного законодательства - на всеукраинскую "горячую линию" Госрыбагентства: 0 (800) 50-52-50.
Напомним, ранее мы рассказывали, какие 3 популярных вида рыб меняют поведение в августе и как поймать трофей, чтобы не нарваться на штраф.
Кроме того, мы объясняли, какие рыболовные снасти строго запрещены в Украине, и стоит ли на самом деле отпускать пойманную рыбу.
Читайте также, какие 7 видов рыб в Украине можно ловить безлимитно - без ограничений и штрафов.