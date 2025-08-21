От штрафов до криминала: какую рыбу запретили ловить украинцам и до какого числа

До какого числа и где именно действует запрет

Согласно информации Госрыбагентства, запрет на промышленный и любительский вылов азово-черноморских кефалей действует с 20 августа 2025 года - в период их массового нереста.

Продлится такой запрет до 10 сентября текущего года:

в Черном море;

в Березанском лимане;

в Тилигульском лимане;

в Днепровском лимане;

в Бугском лимане;

в Шаболатском (Будакском) лимане;

в Сухом лимане;

в Тузловской группе лиманов.

Сегодня вылов азово-черноморских кефалей - запрещен (иллюстрация: darg.gov.ua)

Вылов каких рыб попадает под запрет

Целью запрета на вылов является создание оптимальных условий для воспроизводства азово-черноморских кефалей.

При этом самыми распространенными среди них являются:

остронос;

Остронос из семейства кефалевых (иллюстрация: darg.gov.ua)

лобань;

Лобань из семейства кефалевых (иллюстрация: darg.gov.ua)

сингиль.

Сингиль из семейства кефалевых (иллюстрация: darg.gov.ua)

В Госрыбагентстве напомнили, что эти виды рыб:

предпочитают теплую воду;

считаются одними из самых красивых и быстрых в Черном море.

"Они неприхотливы к кислородному балансу и солености воды, их жизнь проходит в морях, заливах, лиманах и устьях рек", - объяснили украинцам.

Какое наказание грозит украинцам за вылов кефалей

За вылов азово-черноморских кефалей в период установленного запрета предусмотрено наказание:

от административных штрафов;

до уголовной ответственности.

"А также возмещение нанесенного рыбному хозяйству ущерба", - добавили в Госрыбагентстве.

Уточняется, что компенсация за одну особь:

незаконно выловленного остроноса - составляет 1 649 гривен;

незаконно выловленного лобаня - 1 887 гривен;

незаконно выловленного сингиля - 1 683 гривен.

"Призываем рыбаков ответственно относиться к нерестующей рыбе и соблюдать установленные ограничения", - подчеркнули в Госрыбагентстве.

В завершение украинцев призвали безотлагательно сообщать о замеченных нарушениях рыбоохранного законодательства - на всеукраинскую "горячую линию" Госрыбагентства: 0 (800) 50-52-50.