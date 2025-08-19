Ці риби змінюють поведінку в серпні: як зловити трофей і не нарватись на штраф

Вважається, що риболовля в серпні відрізняється зазвичай кращим кльовом (ніж у липні). Проте з наближенням осені й поступовою зміною температури води - змінюється активність і поведінка багатьох видів риб.

Докладніше про секрети "тихого полювання" - стратегію й тактику ловлі окуня, білизни (жереха) й сома у серпні, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Як у серпні ловити окуня

Згідно з інформацією Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм, серпень є одним із найскладніших, але водночас перспективних періодів для риболовлі на окуня.

Уточнюється, що висока температура води та зниження концентрації кисню суттєво змінюють поведінку риби (що змушує рибалок адаптувати свою тактику та арсенал приманок для досягнення успіху):

вона переважно уникає прогрітих мілководних ділянок;

основна її концентрація спостерігається на глибині - в ямах, на руслових бровках та біля підводних укриттів (де вода залишається прохолоднішою).

Тим часом дрібні та середні особини можуть формувати зграї й шукати прихистку:

в тіні прибережної рослинності;

під навислими деревами;

у заростях латаття.

"Ключовим фактором для виявлення хижака є наявність зграй малька, які є його основною кормовою базою", - наголосили у Держрибагентстві.

Найбільш продуктивним часом для риболовлі є ранкові та вечірні години - коли спадає денна спека й окунь виходить на полювання.

Крім того, активність риби може підвищуватися у похмуру, вітряну погоду або перед грозою.

Для успішної ловлі окуня у серпні доцільно використовувати легкі та надлегкі спінінгові вудилища.

Серед штучних приманок найкращі результати демонструють:

невеликі обертові блешні;

силіконові приманки на легкому джиговому монтажі;

воблери типу "мінноу" та "кренк" (які імітують дрібну рибу).

За умов пасивного клювання високу ефективність показують рознесені оснастки (зокрема дроп-шот і відвідний повідець), які дозволяють делікатно подати приманку пасивній рибі.

Не втрачають актуальності й класичні живі насадки - мальок або черв'як (особливо під час поплавцевої чи донної ловлі).

"Риболовля окуня у серпні вимагає від рибалки терпіння, спостережливості та готовності до експериментів. Правильно обрані час, місце та приманка обов'язково принесуть вам бажаний трофей і незабутні емоції від боротьби зі смугастим розбійником", - зауважили у Держрибагентстві.

Окунь (ілюстрація: darg.gov.ua)

Як у серпні ловити білизну (жереха)

Білизна (або жерех), як і багато інших риб, змінює свою активність з наближенням осені та поступовим зниженням температури води.

"Кінець літа - це особливий перехідний період, що вимагає від рибалки корекції тактики та глибокого розуміння поведінки цього обережного хижака", - зауважили у Держрибагентстві.

Уточнюється, що саме в цей час - на межі серпня та вересня - з'являється унікальна можливість упіймати трофейні екземпляри, які активно накопичують жирові запаси перед зимівлею.

На відміну від піку літньої спеки, коли жерех здебільшого полює поодинці або невеликими групами, наприкінці літа він усе частіше збирається у великі зграї.

"Це явище рибалки називають "котлами" - видовищними сценами колективного полювання, коли десятки хижаків зганяють малька до поверхні води. Такі "котли" є головним візуальним орієнтиром для спінінгіста", - поділились у Держрибагентстві.

Зазначається, що вони можуть утворюватися як на широких плесах водосховищ, так і на річкових перекатах - поблизу звалів у глибину та на межі швидкої й зворотної течії.

Примітно, що у цей період хижак стає менш вибагливим до приманок, реагуючи на все, що імітує його основний кормовий об'єкт - вузькотілу рибку (таку як верховодка чи піскар).

Наголошується, що у цей час вибір місця для ловлі має вирішальне значення. При цьому перспективними ділянками вважаються:

річкові коси;

зони з нерівномірним рельєфом дна;

місця впадіння приток;

ділянки під крутими берегами, де течія утворює завихрення.

"Важливо пам'ятати про виняткову обережність білизни - вона має гострий зір і лякається будь-якого руху на березі. Тому маскування, використання природних укриттів та виконання максимально далеких закидів є невід'ємними складовими успіху", - нагадали українцям.

Виходячи з цього, значні переваги надає риболовля з човна, адже дозволяє обловлювати віддалені ділянки й безшумно наближатися до місць активності риби.

Арсенал приманок для ловлі жереха наприкінці літа має включати важкі коливні блешні та кастмастери, які дозволяють виконувати далекі й точні закиди.

Вага ж приманки підбирається залежно від умов ловлі та потужності снасті (хоча найчастіше становить 15-30 грамів).

Згідно з інформацією Держрибагентства, ефективною є швидкісна рівномірна проводка у верхніх і середніх шарах води.

Високі результати показують і різноманітні пількери та воблери класу "мінноу" з невеликим заглибленням.

"Головна вимога до приманки - її здатність стабільно працювати на високій швидкості проводки, не збиваючись з гри. Колірна гама переважно натуральна, срібляста, що імітує забарвлення малька", - додали у Держрибагентстві.

Рибалкам повідомили також, що успішна ловля білизни наприкінці літа ґрунтується на:

ретельному спостереженні за водоймою, вмінні її "читати";

правильному виборі місця;

бездоганному маскуванні;

технічно грамотній подачі відповідної приманки.

"Це інтелектуальне рибальство, де клювання є результатом не випадковості, а виваженої стратегії та майстерності рибалки", - додали у Держрибагентстві.

Білизна або жерех (ілюстрація: darg.gov.ua)

Як у серпні ловити сома

Серпень традиційно вважається одним із найсприятливіших місяців для цілеспрямованої ловлі сома (найбільшого прісноводного хижака України та омріяного трофея багатьох рибалок).

Особливі моделі поведінки цієї риби диктують температурні показники, вимагаючи від рибалки виваженої тактики й глибокого розуміння процесів, які відбуваються у водоймі.

"З підвищенням температури води до 22-26°C метаболізм сома досягає свого піку, змушуючи його активно харчуватися, але водночас шукати комфортніші умови з більшим вмістом кисню та прохолодою", - пояснили у Держрибагентстві.

З огляду на такі погодні умови, серед пріоритетних місць для пошуку цієї риби:

глибинні ями та руслові заглиблення (де сом проводить світлий час доби);

ділянки з підводними джерелами (які створюють локальні "зони комфорту");

закоряжені місця та затоплені дерева (які дають тінь і укриття для засідки);

крутосхили та підмиті береги.

При цьому вночі сом залишає свої денні притулки й виходить на полювання на мілководдя, багате на кормову рибу.

Наголошується, що у серпні добова активність сома має найбільш виражений характер.

Оптимальним періодом для риболовлі на цього величного хижака вважається нічний час - коли з настанням темряви та спадом спеки він стає максимально активним.

Хороші шанси на улов є також у періоди вечірніх і ранкових сутінків (коли сом переміщується до місць полювання).

Тим часом денну активність сома можуть спровокувати:

зниження атмосферного тиску;

похмура погода;

вітряна погода (особливо перед грозою).

"З огляду на розміри та силу цього хижака, снасті повинні бути надзвичайно міцними та надійними", - нагадали в Держрибагентстві.

Уточнюється, що оснащення має включати:

потужне коропове або спеціалізоване сомове вудлище - з тестовим навантаженням від 150 г:

силову безінерційну котушку розміром 6000-10000 (або мультиплікаторну);

плетений шнур діаметром від 0,40 мм.

Обов'язковим також є використання зносостійкого повідцевого матеріалу - для протидії гострим зубам сома.

У виборі приманок українцям радять враховувати серпневу специфіку. Зазначається, що найефективнішими є:

великий живець;

жаба;

класичний пучок виповзків.

Добре працюють також і приманки з виразним запахом - куряча печінка чи м'ясо молюсків (оскільки тепла вода сприяє швидкому розповсюдженню запаху й активніше приваблює хижака).

"Серед тактичних підходів виділяють стаціонарну донну ловлю, що передбачає точне закидання в перспективні місця, та активний пошук із човна за допомогою квока", - зауважили у Держрибагентстві.

Останній метод - особливо ефективний у денний час для стимуляції пасивного хижака.

"Незалежно від обраної тактики, успіх неможливий без дотримання базових правил: сом має чутливу бічну лінію, тому надмірний шум на березі та світло ліхтарів, спрямоване на воду, можуть його злякати", - наголосили у Держрибагентстві.

Насамкінець українцям нагадали, що ловля сома в серпні - це інтелектуальне протистояння, де успіх визначають не сила, а знання, правильна стратегія та повага до природи.

"Вдалий вибір місця й часу, використання відповідних наживок та дотримання тиші - ключові фактори, що дозволять здобути омріяний трофей", - підсумували у Держрибагентстві.

Сом (ілюстрація: darg.gov.ua)

Як не отримати штраф під час "тихого полювання"

Для того, щоб рибалити безпечно й відповідально - без штрафів і покарань - українцям потрібно дотримуватись правил і норм вилову риби.

Так, ловити рибу у водоймах загального користування безкоштовно та без спеціальних дозволів можна лише для особистих потреб - без права реалізації (тобто продажу).

При цьому норма вилову риби на одного рибалку-любителя за добу становить 3 кг та 1 шт.

Норми вилову на одного рибалку за добу (інфографіка: darg.gov.ua)

Правила любительського рибальства встановлюють також мінімально дозволені для вилову розміри водних біоресурсів у внутрішніх водоймах України.

Так, щоб не стати мимоволі браконьєрами, українцям під час риболовлі варто зважати на розміри деяких риб (і водних безхребетних) - щоб не забирати в якості "трофеїв" занадто малі екземпляри.

Для білизни, наприклад, мінімально дозволений розмір вилову - 30 см. Тим часом для сома європейського - 80 см.

Мінімально дозволені для вилову розміри водних біоресурсів (інфографіка: darg.gov.ua)

Окунь у цьому переліку не згадується, тож щодо цього виду риб мінімальний розмір (дозволений до вилову рибалкам-любителям у внутрішніх водоймах) не обмежено.