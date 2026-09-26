Від школи до кар'єри: чому епоха "гуманітаріїв" і "технарів" в Україні добігла кінця

Обираючи майбутню професію, українці можуть досі ділити напрямки навчання на "гуманітарні" й "технічні". Проте сьогодні ринок праці диктує нові умови для тих, хто хоче збудувати успішну кар'єру.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Державної служби зайнятості (ДСЗ).
У ДСЗ розповіли, що в Україні умовний розподіл на "гуманітарну" та "технічну" галузі користується особливою популярністю.
Причому він може стосуватись:
Українцям повідомили, що в суспільному просторі надто часто з'являється:
Така ж ситуація, за словами спеціалістів, склалась і з поняттям "гуманітарій".
Адже воно "приписується людям, які не знають алгебри і геометрії, але розуміються на творчості та літературі".
У ДСЗ нагадали, що в цілому заведено вважати, буцімто:
"І при такому узагальненні, закрадається перша логічна помилка", - наголосили у ДСЗ.
Йдеться про те, що за умови такого узагальнення:
"Проте не все так лінійно. Сучасні професії дедалі частіше поєднують компетентності, які традиційно вважали гуманітарними й технічними", - пояснили громадянам.
Як приклад наводиться професія дизайнера, який працює з творчими концепціями, але водночас використовує цифрові інструменти на кшталт CorelDRAW чи Photoshop.
"А керівник організації, що займається космічними дослідженнями, має розумітися не лише на людях і управлінні, а й на складних технологічних процесах", - додали у ДСЗ.
Отже, визначити їх як винятково "гуманітарія" чи "технаря" - вже не так просто.
У прес-службі ДСЗ зауважили, що існують професії, "які складно однозначно віднести до гуманітарних чи технічних".
Так, наприклад, менеджер, економіст або бухгалтер:
Тим часом оператор, аніматор чи геймдизайнер:
Ще більше таких прикладів, за даними ДСЗ, серед професій "на перетині різних сфер":
"Тож межа між "гуманітарним" і "технічним" - дедалі більше умовна", - констатували у ДСЗ.
"Сьогодні поділ професій на "гуманітарні" та "технічні" дедалі менше відповідає реаліям ринку праці", - повідомили у ДСЗ.
Зазначається, що у багатьох сучасних професіях важливі:
"Більшість професій потребують поєднання різних знань і навичок - від роботи з людьми та комунікації до цифрових інструментів й аналітики", - наголоили в ДСЗ
Саме тому обирати професію лише за принципом "математика чи гуманітарні науки" - вже недостатньо.
Насамкінець у ДСЗ нагадали, що допомагають громадянам не просто визначитися із напрямом діяльності, який найбільше відповідає їх здібностям.
Служба зайнятості дозволяє також здобувати чи оновлювати свої навички:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, які професії стали найпопулярнішими в Україні в 2025 році.
Крім того, ми пояснювали, кому роботодавці готові платити до 50 тисяч зараз - які фахівці є найбільш затребуваними.
Читайте також, яких спеціалістів шукають найчастіше напередодні зими.