"Шлях від навчання до роботи": скільки студентів вступили в коледжі та які професії в тренді
Професійна освіта дає реальний шанс отримати першу роботу за обраною спеціальністю. Крім того, чимало студентів можуть навчатись безкоштовно.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Міністерства освіти й науки (МОН) України.
Скільки вступників почнуть здобувати профосвіту
Українцям розповіли, що цього року здобуття професійної освіти розпочинають 74 112 вступників.
Зазначається, що більшість із них - 72 524 - навчатимуться безкоштовно:
- або за державним замовленням;
- або за регіональним замовленням.
Здобуття профосвіти розпочнуть понад 74 тис. вступників (інфографіка: mon.gov.ua)
Скільки закладів профосвіти працюють в Україні
В цілому, станом на вересень 2026 року, в Україні працюють 513 закладів професійної освіти.
Вони готують фахівців для ключових галузей економіки:
- промисловості;
- енергетики;
- будівництва;
- транспорту;
- громадського харчування та інших.
Які професії абітурієнти обирали найчастіше
Згідно з даними МОН, в цілому абітурієнти подали 97 431 заяву на вступ.
Найбільше - на програми підготовки за такими професійними кваліфікаціями:
- кухар, кондитер - 9 350 заяв;
- тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування, водій автотранспортних засобів - 2 643 заяви;
- перукар (перукар-модельєр), манікюрник - 2 551 заява;
- слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів - 2 508 заяв;
- кухар - 2 133 заяви.
Хто має право здобувати професійну освіту
Здобувати професійну освіту в Україні можуть:
- як випускники шкіл;
- так і дорослі (які хочуть опанувати нову професію або підвищити кваліфікацію).
Для окремих категорій громадян доступне також безоплатне навчання за ваучером вартістю близько 33 тисяч гривень.
Скількох вступників зарахували після 9 класу
Українцям повідомили, що майже 69% вступників - були зараховані після 9 класу.
Уточнюється, що це - понад 51 тисяча студентів.
"Професійна освіта може дати студентам зрозумілий шлях від навчання до першої роботи" - нагадав заступник міністра освіти й науки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Дмитро Завгородній.
З чого має починатись якісна профосвіта
Сьогодні, за словами посадовця, важливо, щоб цей шлях починався:
- із сучасного обладнання;
- із практичних навичок;
- із навчання, яке відповідає реальним потребам роботодавців.
"Саме тому ми оновлюємо майстерні, змінюємо зміст освіти та посилюємо співпрацю коледжів із бізнесом", - повідомив заступник міністра освіти й науки.
Як обрати професійний коледж і напрям навчання
Обрати найбільш підходящий заклад освіти потенційним студентам допоможе відповідна платформа.
Платформа "Професійний Коледж" (скриншот: college.in.ua)
Саме там зібрана детальна інформація та відповіді на найбільш поширені запитання про можливість опанувати актуальні професії у професійних коледжах України.
Пояснюється також, як можна почати навчання - що потрібно для вступу і школярам, і дорослим.
Нагадаємо, минулого року Верховна Рада схвалила закон про професійну освіту в Україні, який несе "фундаментальні зміни в профтехосвіті".
Згодом ми повідомляли, які професії найпопулярніші у профтехах і коледжах України.
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