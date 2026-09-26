От школы до карьеры: почему эпоха "гуманитариев" и "технарей" в Украине подошла к концу

Выбирая будущую профессию, украинцы могут до сих пор делить направления обучения на "гуманитарные" и "технические". Однако сегодня рынок труда диктует новые условия для тех, кто хочет построить успешную карьеру.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Государственной службы занятости (ГСЗ).
В ГСЗ рассказали, что в Украине условное разделение на "гуманитарную" и "техническую" отрасли пользуется особой популярностью.
Причем оно может касаться:
Украинцам сообщили, что в общественном пространстве слишком часто появляется:
Такая же ситуация, по словам специалистов, сложилась и с понятием "гуманитарий".
Ведь оно "приписывается людям, которые не знают алгебры и геометрии, но разбираются в творчестве и литературе".
В ГСЗ напомнили, что в целом принято считать, будто бы:
"И при таком обобщении, закрадывается первая логическая ошибка", - подчеркнули в ГСЗ.
Речь о том, что при условии такого обобщения:
"Однако не все так линейно. Современные профессии все чаще совмещают компетентности, которые традиционно считали гуманитарными и техническими", - объяснили гражданам.
В качестве примера приводится профессия дизайнера, который работает с творческими концепциями, но одновременно использует цифровые инструменты типа CorelDRAW или Photoshop.
"А руководитель организации, занимающейся космическими исследованиями, должен разбираться не только в людях и управлении, но и в сложных технологических процессах", - добавили в ГСЗ.
Следовательно, определить их как исключительно "гуманитария" или "технаря" - уже не так просто.
В пресс-службе ГСЗ отметили, что существуют профессии, "которые сложно однозначно отнести к гуманитарным или техническим".
Так, например, менеджер, экономист или бухгалтер:
Между тем оператор, аниматор или геймдизайнер:
Еще больше таких примеров, по данным ГСЗ, среди профессий "на пересечении разных сфер":
"Так что грань между "гуманитарным" и "техническим" - все более условная", - констатировали в ГСЗ.
"Сегодня разделение профессий на "гуманитарные" и "технические" все меньше отвечает реалиям рынка труда", - сообщили в ГСЗ.
Отмечается, что во многих современных профессиях важны:
"Большинство профессий требуют совмещения разных знаний и навыков - от работы с людьми и коммуникации до цифровых инструментов и аналитики", - подчеркнули в ГСЗ
Именно поэтому выбирать профессию только по принципу "математика или гуманитарные науки" - уже недостаточно.
В заключение в ГСЗ напомнили, что помогают гражданам не просто определиться с направлением деятельности, которое больше всего соответствует их способностям.
Служба занятости позволяет также приобретать или обновлять свои навыки:
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