Не юристи і не айтішники: які професії стали найпопулярніші в Україні у 2025-му

П'ятниця 16 січня 2026 08:00
Не юристи і не айтішники: які професії стали найпопулярніші в Україні у 2025-му Які професії були найпопулярнішими у 2025 році (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Український ринок праці у 2025 році продовжувала формуватися навколо балансу між попитом роботодавців і очікуваннями шукачів роботи. Державна служба зайнятості оприлюднила перелік найпопулярніших вакансій та професій, які українці шукали найчастіше.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Державної служби зайнятості у Facebook.

Які вакансії найчастіше пропонували

Упродовж 2025 року роботодавці подали до Державної служби зайнятості майже 450 тисяч вакансій.

Найбільший попит був на:

  • підсобних працівників - 19,2 тис. вакансій (на 10 вакансій - 9 кандидатів);
  • продавців продовольчих товарів - майже 19 тис. вакансій (на 10 вакансій - 11 кандидатів);
  • водіїв автотранспортних засобів - близько 18 тис. вакансій (на 10 вакансій - менш як 4 кандидатів).

Також роботодавці активно шукали: продавців-консультантів, кухарів, прибиральників, операторів і машиністів котельні, бухгалтерів, вчителів, медичних сестер, швачок та охоронників.

Водночас серед вакансій не з’являлися взагалі пропозиції для таких професій, як: професійний спортсмен, обмінювач грошей, стюард, астроном, генетик, артист балету та низка інших - хоча запити на них від шукачів фіксувалися.

Яку роботу шукали українці

Кількість осіб зі статусом безробітного у 2025 році перевищила 358 тисяч.

Найпопулярніші професії серед шукачів:

  • продавець продовольчих товарів - майже 21 тис. звернень (на 10 шукачів - 9 вакансій);
  • підсобний працівник - близько 18 тис. звернень (на 10 шукачів - майже 11 вакансій);
  • продавець-консультант - понад 12 тис. звернень (на 10 шукачів - 11 вакансій).

Також часто шукали роботу: прибиральника, кухаря, продавця непродовольчих товарів, водія.

Водночас жоден з клієнтів служби зайнятості не шукав вакансії: гідрографа, ілюзіоніста, чергового аеропорту, годинникаря, коректора поліграфічного виробництва, дегустатора кави та низки інших спеціальностей - попри те, що роботодавці на них запити мали.

Читайте також про те, що попит на кваліфікованих робітників в Україні перевищує пропозицію. Особливо гостро дефіцит відчувається серед сантехніків, електриків та аварійно-відновлювальних спеціалістів. Зараз таких вакансій втричі більше, ніж пошукачів роботи. Втім, Служба зайнятості заявляє, що на 2026 рік кадровий голод у цій сфері буде вже меншим.

Раніше ми писали про те, що сфера оборони, будівництво та автосервіс залишаються лідерами за рівнем доходів, тоді як найбільший приріст зарплат спостерігається у сервісних професіях та роботі за кордоном.

