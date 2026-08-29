Робітникам готові платити до 50 тисяч: які професії найбільш затребувані

Зарплати у виробничому сегменті в Україні за рік зросли. Найбільше роботодавці підвищили медіанні зарплати у Львівській, Хмельницькій та Закарпатській областях, а на окремих робітничих вакансіях пропонують до 50 тисяч гривень.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на OLX Робота.

Головне: Медіанні зарплати на виробничі вакансії за рік зросли в усіх областях України, найбільше - у Львівській (+42%), Хмельницькій (+33%) та Закарпатській (+31%).

за рік зросли в усіх областях України, найбільше - у Львівській (+42%), Хмельницькій (+33%) та Закарпатській (+31%). На окремих посадах платять до 50 000 грн : стільки становить медіанна зарплата машиніста екскаватора.

: стільки становить медіанна зарплата машиніста екскаватора. Найбільше вакансій у виробничій сфері стало у Київській області (+24%), Закарпатській (+23%) та Львівській (+18%).

(+24%), Закарпатській (+23%) та Львівській (+18%). Найактивніше попит пошукачів зростав у Хмельницькій (+44%) та Волинській (+41%) областях. Водночас у Чернігівській області кількість відгуків впала на 57%.

Які зарплати пропонують працівникам

У липні 2026 року медіанні зарплати у виробничому сегменті зросли порівняно з аналогічним місяцем минулого року.

Найбільше зростання зафіксували у:

Львівській області - +42%;

- +42%; Хмельницькій області - +33%;

- +33%; Закарпатській області - +31%;

- +31%; Київській області - +18%;

- +18%; Києві - +23%.

На окремих вакансіях медіанна зарплата вже сягає 50 тисяч гривень.

Найбільше за рік зросла оплата праці пакувальників - на 39%, до 28 500 грн. Машиністам екскаватора пропонували в середньому 50 000 грн (+25%), монтажникам - 43 750 грн (+25%).

Медіанні зарплати на інших виробничих вакансіях у липні 2026 року становили:

зварювальник - 40 000 грн (+14%);

- 40 000 грн (+14%); електрик - 34 250 грн (+14%);

- 34 250 грн (+14%); конструктор, маляр - 35 000 грн (+17%);

- 35 000 грн (+17%); токар - 31 500 грн (+5%);

- 31 500 грн (+5%); комплектувальник - 30 000 грн (+9%);

- 30 000 грн (+9%); різноробочий - 27 500 грн (+10%);

- 27 500 грн (+10%); швачка, кравець - 27 000 грн (+20%).

Для порівняння, загальна медіанна зарплата на OLX Робота в Україні становила 30 500 грн.

Де роботодавці найбільше шукають працівників

Кількість оголошень у категорії "Виробництво / робітничі спеціальності" змінювалася залежно від регіону.

Найбільше пропозиція зросла у Київській області - на 24%. Також значне зростання зафіксували у Закарпатській області (+23%) та Львівській (+18%).

Позитивна динаміка була також у Житомирській (+7%), Івано-Франківській (+6%), Чернівецькій (+4%) та Миколаївській (+4%) областях.

Водночас у деяких регіонах кількість вакансій скоротилася. Найбільше падіння зафіксували у Херсонській області - на 53%. У Сумській області кількість оголошень зменшилася на 25%, Полтавській - на 15%, Рівненській та Вінницькій - на 13%.

У самому Києві кількість вакансій за рік скоротилася на 12%.

Де зростає попит серед пошукачів

Кількість відгуків на виробничі вакансії також суттєво різниться залежно від регіону.

Найбільше за рік цей показник зріс у Хмельницькій області - на 44%, Волинській - на 41%, Чернівецькій - на 16%, Закарпатській - на 15% та Івано-Франківській - на 12%.

Водночас у низці областей інтерес пошукачів до таких вакансій зменшився. Найбільше падіння зафіксували у Чернігівській області - на 57%, Запорізькій - на 31% та Сумській - на 28%.

У Києві кількість відгуків на виробничі вакансії скоротилася на 6%, а в Київській області - на 17%.

На які професії зростає попит

У розрізі окремих професій ситуація також відрізняється.

Кількість відгуків на одну вакансію електрика за рік зросла на 37%, зварювальника - на 10%, токаря - на 7%.

Водночас на вакансії монтажника відгуків на одне оголошення стало на 10% менше, а швачки та кравця - на 15%.

На посади пакувальника, машиніста екскаватора, маляра, різноробочого та комплектувальника показник суттєво не змінився.

Таким чином, роботодавці у виробничому секторі продовжують підвищувати зарплати, однак зростання оплати не завжди означає збільшення кількості кандидатів. На ситуацію на ринку праці також впливають регіональні умови, безпекова ситуація та потреби місцевого бізнесу.