Від школи до кар'єри: чому епоха "гуманітаріїв" і "технарів" в Україні добігла кінця
Обираючи майбутню професію, українці можуть досі ділити напрямки навчання на "гуманітарні" й "технічні". Проте сьогодні ринок праці диктує нові умови для тих, хто хоче збудувати успішну кар'єру.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Державної служби зайнятості (ДСЗ).
Коли українці згадують про "гуманітаріїв" і "технарів"
У ДСЗ розповіли, що в Україні умовний розподіл на "гуманітарну" та "технічну" галузі користується особливою популярністю.
Причому він може стосуватись:
- і шкільних предметів;
- і університетських курсів;
- і робочих місць.
Яких стереотипів насправді краще уникати
Українцям повідомили, що в суспільному просторі надто часто з'являється:
- поняття "математичний склад розуму";
- уявлення про те, що така людина все життя "повинна брати інтеграли та працювати з адронним колайдером".
Така ж ситуація, за словами спеціалістів, склалась і з поняттям "гуманітарій".
Адже воно "приписується людям, які не знають алгебри і геометрії, але розуміються на творчості та літературі".
Яка помилка закрадається в таких твердженнях
У ДСЗ нагадали, що в цілому заведено вважати, буцімто:
- "гуманітарій" - це людина, яка вивчає суспільство, культуру, мови, історію чи мистецтво;
- "технар" - відповідно - людина з переважно логічним та аналітичним складом розуму, яка добре знається на точних чи природничих науках.
"І при такому узагальненні, закрадається перша логічна помилка", - наголосили у ДСЗ.
Йдеться про те, що за умови такого узагальнення:
- до першої групи відносять: учителів, журналістів, психологів чи перекладачів;
- до другої: інженерів, електриків та архітекторів.
"Проте не все так лінійно. Сучасні професії дедалі частіше поєднують компетентності, які традиційно вважали гуманітарними й технічними", - пояснили громадянам.
Як приклад наводиться професія дизайнера, який працює з творчими концепціями, але водночас використовує цифрові інструменти на кшталт CorelDRAW чи Photoshop.
"А керівник організації, що займається космічними дослідженнями, має розумітися не лише на людях і управлінні, а й на складних технологічних процесах", - додали у ДСЗ.
Отже, визначити їх як винятково "гуманітарія" чи "технаря" - вже не так просто.
Чому спеціальності й професії "ділити" не варто
У прес-службі ДСЗ зауважили, що існують професії, "які складно однозначно віднести до гуманітарних чи технічних".
Так, наприклад, менеджер, економіст або бухгалтер:
- працюють із цифрами та аналітикою;
- водночас постійно взаємодіють із людьми, приймають рішення та вирішують управлінські завдання.
Тим часом оператор, аніматор чи геймдизайнер:
- можуть здаватися гуманітарними професіями через свою творчу складову;
- але в роботі використовують спеціалізоване програмне забезпечення та потребують технічних і цифрових навичок.
Ще більше таких прикладів, за даними ДСЗ, серед професій "на перетині різних сфер":
- аналітик - поєднує роботу з даними та вміння їх пояснювати;
- картограф - поєднує географічні знання з цифровими технологіями;
- реставратор - поєднує розуміння історії та мистецтва з точними технологічними методами роботи.
"Тож межа між "гуманітарним" і "технічним" - дедалі більше умовна", - констатували у ДСЗ.
Що важливо у більшості сучасних професій
"Сьогодні поділ професій на "гуманітарні" та "технічні" дедалі менше відповідає реаліям ринку праці", - повідомили у ДСЗ.
Зазначається, що у багатьох сучасних професіях важливі:
- не лише знання з конкретної галузі;
- але й вміння поєднувати різні компетентності.
"Більшість професій потребують поєднання різних знань і навичок - від роботи з людьми та комунікації до цифрових інструментів й аналітики", - наголоили в ДСЗ
Саме тому обирати професію лише за принципом "математика чи гуманітарні науки" - вже недостатньо.
Як ДСЗ допомагає сьогодні українцям
Насамкінець у ДСЗ нагадали, що допомагають громадянам не просто визначитися із напрямом діяльності, який найбільше відповідає їх здібностям.
Служба зайнятості дозволяє також здобувати чи оновлювати свої навички:
- у центрах професійно-технічної освіти;
- за допомогою ваучерів на навчання;
- шляхом участі у різноманітних освітніх програмах.
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