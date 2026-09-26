От школы до карьеры: почему эпоха "гуманитариев" и "технарей" в Украине подошла к концу

Выбирая будущую профессию, украинцы могут до сих пор делить направления обучения на "гуманитарные" и "технические". Однако сегодня рынок труда диктует новые условия для тех, кто хочет построить успешную карьеру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Государственной службы занятости (ГСЗ).

Когда украинцы вспоминают о "гуманитариях" и "технарях"

В ГСЗ рассказали, что в Украине условное разделение на "гуманитарную" и "техническую" отрасли пользуется особой популярностью.

Причем оно может касаться:

и школьных предметов;

и университетских курсов;

и рабочих мест.

Каких стереотипов на самом деле лучше избегать

Украинцам сообщили, что в общественном пространстве слишком часто появляется:

понятие "математический склад ума" ;

; представление о том, что такой человек всю жизнь "должен брать интегралы и работать с адронным коллайдером".

Такая же ситуация, по словам специалистов, сложилась и с понятием "гуманитарий".

Ведь оно "приписывается людям, которые не знают алгебры и геометрии, но разбираются в творчестве и литературе".

Какая ошибка закрадывается в таких утверждениях

В ГСЗ напомнили, что в целом принято считать, будто бы:

"гуманитарий" - это человек, изучающий общество, культуру, языки, историю или искусство;

"технарь" - соответственно - человек с преимущественно логическим и аналитическим складом ума, хорошо разбирающийся в точных или естественных науках.

"И при таком обобщении, закрадывается первая логическая ошибка", - подчеркнули в ГСЗ.

Речь о том, что при условии такого обобщения:

к первой группе относят: учителей, журналистов, психологов или переводчиков;

ко второй: инженеров, электриков и архитекторов.

"Однако не все так линейно. Современные профессии все чаще совмещают компетентности, которые традиционно считали гуманитарными и техническими", - объяснили гражданам.

В качестве примера приводится профессия дизайнера, который работает с творческими концепциями, но одновременно использует цифровые инструменты типа CorelDRAW или Photoshop.

"А руководитель организации, занимающейся космическими исследованиями, должен разбираться не только в людях и управлении, но и в сложных технологических процессах", - добавили в ГСЗ.

Следовательно, определить их как исключительно "гуманитария" или "технаря" - уже не так просто.

Почему специальности и профессии "делить" не стоит

В пресс-службе ГСЗ отметили, что существуют профессии, "которые сложно однозначно отнести к гуманитарным или техническим".

Так, например, менеджер, экономист или бухгалтер:

работают с цифрами и аналитикой;

одновременно постоянно взаимодействуют с людьми, принимают решения и решают управленческие задачи.

Между тем оператор, аниматор или геймдизайнер:

могут казаться гуманитарными профессиями из-за своей творческой составляющей;

но в работе используют специализированное программное обеспечение и нуждаются в технических и цифровых навыках.

Еще больше таких примеров, по данным ГСЗ, среди профессий "на пересечении разных сфер":

аналитик - совмещает работу с данными и умение их объяснять;

- совмещает работу с данными и умение их объяснять; картограф - сочетает географические знания с цифровыми технологиями;

- сочетает географические знания с цифровыми технологиями; реставратор - сочетает понимание истории и искусства с точными технологическими методами работы.

"Так что грань между "гуманитарным" и "техническим" - все более условная", - констатировали в ГСЗ.

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Что важно в большинстве современных профессий

"Сегодня разделение профессий на "гуманитарные" и "технические" все меньше отвечает реалиям рынка труда", - сообщили в ГСЗ.

Отмечается, что во многих современных профессиях важны:

не только знания из конкретной отрасли;

но и умение совмещать разные компетентности.

"Большинство профессий требуют совмещения разных знаний и навыков - от работы с людьми и коммуникации до цифровых инструментов и аналитики", - подчеркнули в ГСЗ

Именно поэтому выбирать профессию только по принципу "математика или гуманитарные науки" - уже недостаточно.

Как ГСЗ помогает сегодня украинцам

В заключение в ГСЗ напомнили, что помогают гражданам не просто определиться с направлением деятельности, которое больше всего соответствует их способностям.

Служба занятости позволяет также приобретать или обновлять свои навыки: