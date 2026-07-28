Від гроз до пожеж: яким областям готуватись до небезпечної погоди завтра (карта)
Погода впродовж 29 липня може принести мешканцям деяких областей України неприємні "сюрпризи" - від дощів і гроз до пожежної небезпеки.
Докладніше про прогноз на середу та поради ДСНС, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
- Мінлива хмарність: 29 липня в більшості областей України переважатиме поле високого тиску (суха погода).
- Опади різної інтенсивності: через холодний атмосферний фронт на сході та північному сході ймовірні дощі (вночі в Луганській та Донецькій областях - значні дощі).
- Грози: небезпечні метеорологічні явища можуть бути у східних і Сумській областях (там оголошено I рівень небезпечності, жовтий).
- Пожежна небезпека: надзвичайний рівень пожежної небезпеки переважатиме у Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Вінницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Херсонській областях та в Криму.
- Температура: до України надходитиме прохолодна повітряна маса, тому вдень прогнозують близько +21...+26°С (вночі +10...+15°С, а на півдні та південному сході - до +18°С).
Де ймовірні небезпечні метеорологічні явища
Синоптики Українського гідрометеорологічного центру розповіли, що впродовж середи, 29 липня, тиск в Україні зростатиме.
Уточнюється, що поле високого тиску забезпечить погоду без опадів у більшості областей.
Тим часом дощі різної інтенсивності - через холодний атмосферний фронт - ймовірні:
- на сході;
- на північному сході.
Вночі в Луганській та Донецькій областях - місцями значні дощі.
Згідно з попередженням фахівців УкрГМЦ, небезпечні метеорологічні явища 29 липня ймовірні:
- у східних областях;
- у Сумській області.
Йдеться про грози.
"I рівень небезпечності, жовтий", - наголосили синоптики.
Небезпечні метеорологічні явища в Україні 29 липня (карта: facebook.com/UkrHMC)
Повідомляється також, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення:
- роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств;
- руху транспорту.
Де оголосили попередження про пожежну небезпеку
Попередження про пожежну небезпеку в Україні впродовж 29-30 липня спеціалісти Укргідрометцентру оголосили:
- у Тернопільській області;
- у Хмельницькій області;
- у Чернівецькій області;
- у Вінницькій області;
- у Житомирській області;
- у Київській області;
- у Чернігівській області;
- у Херсонській області;
- у Криму.
Уточнюється, що саме там у цей період переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Попередження про пожежну небезпеку 29-30 липня (карта: facebook.com/UkrHMC)
Чого чекати при цьому від температури повітря
В цілому погода впродовж 29 липня, за даними Українського гідрометеорологічного центру, очікується з мінливою хмарністю.
На висотах до України надходитиме прохолодна повітряна маса з північного заходу.
Це зумовить і відповідну температуру:
- вночі по Україні - близько +10...+15°С;
- вночі на півдні та південному сході - до +18°С;
- вдень +21...+26°С.
Прогноз погоди в Україні на 29 липня (інфографіка: РБК-Україна)
Що радять українцям рятувальники
З огляду на прогнозовані погодні умови, у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій нагадали про основні правила поведінки під час грози:
- не ховатись під поодинокими деревами;
- уникати металевих конструкцій.
"Бережіть себе та дотримуйтеся правил безпеки", - підсумували у ДСНС.
Нагадаємо, раніше синоптики спростували поширену в мережі інформацію щодо буцімто аномальних температур в Україні в серпні.
Крім того, ми пояснювали, чому домашній термометр іноді "бреше" та як метеорологи вимірюють точну температуру повітря.
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