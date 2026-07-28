ua en ru
Вт, 28 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Спорт Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Від гроз до пожеж: яким областям готуватись до небезпечної погоди завтра (карта)

16:58 28.07.2026 Вт
3 хв
Місцями синоптики вже оголосили "жовтий" рівень небезпеки
aimg Ірина Костенко
Від гроз до пожеж: яким областям готуватись до небезпечної погоди завтра (карта) Погода завтра місцями готує "сюрпризи" (фото ілюстративне: Getty Images)
Стихія не застане зненацька! Слідкуй за змінами погоди з РБК-Україна у Google

Погода впродовж 29 липня може принести мешканцям деяких областей України неприємні "сюрпризи" - від дощів і гроз до пожежної небезпеки.

Докладніше про прогноз на середу та поради ДСНС, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Мінлива хмарність: 29 липня в більшості областей України переважатиме поле високого тиску (суха погода).
  • Опади різної інтенсивності: через холодний атмосферний фронт на сході та північному сході ймовірні дощі (вночі в Луганській та Донецькій областях - значні дощі).
  • Грози: небезпечні метеорологічні явища можуть бути у східних і Сумській областях (там оголошено I рівень небезпечності, жовтий).
  • Пожежна небезпека: надзвичайний рівень пожежної небезпеки переважатиме у Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Вінницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Херсонській областях та в Криму.
  • Температура: до України надходитиме прохолодна повітряна маса, тому вдень прогнозують близько +21...+26°С (вночі +10...+15°С, а на півдні та південному сході - до +18°С).

Де ймовірні небезпечні метеорологічні явища

Синоптики Українського гідрометеорологічного центру розповіли, що впродовж середи, 29 липня, тиск в Україні зростатиме.

Уточнюється, що поле високого тиску забезпечить погоду без опадів у більшості областей.

Тим часом дощі різної інтенсивності - через холодний атмосферний фронт - ймовірні:

  • на сході;
  • на північному сході.

Вночі в Луганській та Донецькій областях - місцями значні дощі.

Читайте також: Спека, зливи та дефіцит води. Що чекає Україну через глобальну зміну клімату

Згідно з попередженням фахівців УкрГМЦ, небезпечні метеорологічні явища 29 липня ймовірні:

  • у східних областях;
  • у Сумській області.

Йдеться про грози.

"I рівень небезпечності, жовтий", - наголосили синоптики.

Від гроз до пожеж: яким областям готуватись до небезпечної погоди завтра (карта)Небезпечні метеорологічні явища в Україні 29 липня (карта: facebook.com/UkrHMC)

Повідомляється також, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення:

  • роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств;
  • руху транспорту.

Де оголосили попередження про пожежну небезпеку

Попередження про пожежну небезпеку в Україні впродовж 29-30 липня спеціалісти Укргідрометцентру оголосили:

  • у Тернопільській області;
  • у Хмельницькій області;
  • у Чернівецькій області;
  • у Вінницькій області;
  • у Житомирській області;
  • у Київській області;
  • у Чернігівській області;
  • у Херсонській області;
  • у Криму.

Уточнюється, що саме там у цей період переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Від гроз до пожеж: яким областям готуватись до небезпечної погоди завтра (карта)Попередження про пожежну небезпеку 29-30 липня (карта: facebook.com/UkrHMC)

Чого чекати при цьому від температури повітря

В цілому погода впродовж 29 липня, за даними Українського гідрометеорологічного центру, очікується з мінливою хмарністю.

На висотах до України надходитиме прохолодна повітряна маса з північного заходу.

Це зумовить і відповідну температуру:

  • вночі по Україні - близько +10...+15°С;
  • вночі на півдні та південному сході - до +18°С;
  • вдень +21...+26°С.

Від гроз до пожеж: яким областям готуватись до небезпечної погоди завтра (карта)Прогноз погоди в Україні на 29 липня (інфографіка: РБК-Україна)

Що радять українцям рятувальники

З огляду на прогнозовані погодні умови, у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій нагадали про основні правила поведінки під час грози:

  • не ховатись під поодинокими деревами;
  • уникати металевих конструкцій.

"Бережіть себе та дотримуйтеся правил безпеки", - підсумували у ДСНС.

Нагадаємо, раніше синоптики спростували поширену в мережі інформацію щодо буцімто аномальних температур в Україні в серпні.

Крім того, ми пояснювали, чому домашній термометр іноді "бреше" та як метеорологи вимірюють точну температуру повітря.

Читайте також, яким може бути останній місяць літа в цілому.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Гідрометцентр Погода в Україні Негода в Україні Екологія Погода на день Кліматолог Метеоролог
Новини
В ЦПД розкрили, чи дійсно Іран готує ракетний удар по Україні
В ЦПД розкрили, чи дійсно Іран готує ракетний удар по Україні
Аналітика
У президента немає хорошого вибору: інтерв'ю з Гудименком про Федорова, протести та закупівлі
Володимир Куреннойзаступник генерального директора РБК-Україна У президента немає хорошого вибору: інтерв'ю з Гудименком про Федорова, протести та закупівлі