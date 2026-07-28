В ЦПД розкрили, чи дійсно Іран готує ракетний удар по Україні
Офіційних даних про намір Ірану вдарити балістичними ракетами по Україні наразі немає. Водночас Тегеран потенційно має зброю для такої атаки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка.
"Окремо додам, щоб уникнути маніпуляцій: офіційних даних (саме офіційних) про підготовку такого удару наразі немає. Але зброя в Ірану для таких дій потенційно є", - зазначив він.
Заяві Коваленка передувало поширення інформації в Телеграм-каналах із посиланням на моніторингові групи про нібито можливе застосування Іраном до трьох балістичних ракет проти України вже найближчим часом.
Які ракети є в Ірану
Defense Express пише, що Іран володіє балістичними ракетами середньої дальності, якими з північних районів країни можна вдарити по українських містах. Дальність польоту окремих зразків сягає від 1800 до 4000 кілометрів.
В арсеналі Тегерана є кілька основних типів балістичних ракет середньої дальності:
- Ghadr та Emad: створені на основі технологій радянського комплексу "Ельбрус". Рідиннопаливні одноступеневі ракети завдовжки 16,6 метра та вагою 19 тонн з бойовою частиною 750 кг. Модель Emad має маневрений блок із дальністю ураження до 1800 км.
- Sejjil: двоступенева твердопаливна ракета зі зменшеним часом підготовки до пуску. Довжина - 17,6 метра, вага - 26,6 тонни. Залежно від ваги бойової частини (700 кг або 1500 кг), дальність польоту становить від 1000 до 2000 км.
- Khorramshahr: найдалекобійніша ракета в арсеналі. Здатна долати до 4000 км (із зменшеною бойовою частиною) або 2000 км (з бойовою частиною вагою до 1500 кг).
Для ракети Khorramshahr розроблена касетна бойова частина з 20 суббоєприпасами, які розлітаються в радіусі 8 км. Вона створена для ураження площ та ускладнення роботи протиракетної оборони.
Ефективне перехоплення ракет Ghadr, Emad та Sejjil вимагає комплексів ПРО високого рівня, таких як THAAD або Arrow-2. Системи типу Patriot мають обмежені можливості протидії такій балістиці залежно від її швидкості та траєкторії.
Що передувало
Нагадаємо, 26 липня МЗС Ірану звинуватило Україну в атаці на судно в акваторії Каспійського моря, яке Тегеран назвав цивільним. Іранська сторона стверджувала, що внаслідок удару нібито загинув один моряк, ще один отримав поранення.
Того ж дня президент України Володимир Зеленський заявив про "дуже хороші результати" під час далекобійних ударів на Каспії. За його словами, ціллю стало судно, яке використовували для транспортування військових вантажів до Росії.
Водночас речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, коментуючи погрози Ірану через удари по суднах у Каспійському морі, наголосив, що будь-яка військова логістика, яка забезпечує потреби Росії, є законною військовою ціллю.