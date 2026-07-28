От гроз до пожаров: каким областям готовиться к опасной погоде завтра (карта)

Погода в течение 29 июля может преподнести жителям некоторых областей Украины неприятные "сюрпризы" - от дождей и гроз до пожарной опасности.

Подробнее о прогнозе на среду и советах ГСЧС, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное: Переменная облачность : 29 июля в большинстве областей Украины будет преобладать поле высокого давления (сухая погода).

: 29 июля в большинстве областей Украины будет преобладать поле высокого давления (сухая погода). Осадки разной интенсивности : из-за холодного атмосферного фронта на востоке и северо-востоке возможны дожди (ночью в Луганской и Донецкой областях - значительные дожди).

: из-за холодного атмосферного фронта на востоке и северо-востоке возможны дожди (ночью в Луганской и Донецкой областях - значительные дожди). Грозы : опасные метеорологические явления могут быть в восточных и Сумской областях (там объявлен I уровень опасности, желтый).

: опасные метеорологические явления могут быть в восточных и Сумской областях (там объявлен I уровень опасности, желтый). Пожарная опасность : чрезвычайный уровень пожарной опасности будет преобладать в Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Херсонской областях и в Крыму.

: чрезвычайный уровень пожарной опасности будет преобладать в Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Херсонской областях и в Крыму. Температура: в Украину будет поступать прохладная воздушная масса, поэтому днем прогнозируют около +21...+26°С (ночью +10...+15°С, а на юге и юго-востоке - до +18°С).

Где вероятны опасные метеорологические явления

Синоптики Украинского гидрометеорологического центра рассказали, что в среду, 29 июля, давление в Украине будет расти.

Уточняется, что поле высокого давления обеспечит погоду без осадков в большинстве областей.

Между тем дожди разной интенсивности - из-за холодного атмосферного фронта - вероятны:

на востоке;

на северо-востоке.

Ночью в Луганской и Донецкой областях - местами сильные дожди.

Согласно предупреждению специалистов УкрГМЦ, опасные метеорологические явления 29 июля вероятны:

в восточных областях;

в Сумской области.

Речь идет о грозах.

"I уровень опасности, желтый", - подчеркнули синоптики.

Опасные метеорологические явления в Украине 29 июля (карта: facebook.com/UkrHMC)

Сообщается также, что такие погодные условия могут привести к осложнению:

работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий;

движения транспорта.

Где объявили предупреждение о пожарной опасности

Предупреждение о пожарной опасности в Украине 29-30 июля специалисты Укргидрометцентра объявили:

в Тернопольской области;

в Хмельницкой области;

в Черновицкой области;

в Винницкой области;

в Житомирской области;

в Киевской области;

в Черниговской области;

в Херсонской области;

в Крыму.

Уточняется, что именно там в этот период будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Предупреждение о пожарной опасности 29-30 июля (карта: facebook.com/UkrHMC)

Чего ждать при этом от температуры воздуха

В целом погода на протяжении 29 июля, по данным Украинского гидрометеорологического центра, ожидается с переменной облачностью.

На высотах в Украину будет поступать прохладная воздушная масса с северо-запада.

Это обусловит и соответствующую температуру:

ночью по Украине - около +10...+15°С;

ночью на юге и юго-востоке - до +18°С;

днем +21...+26°С.

Прогноз погоды в Украине на 29 июля (инфографика: РБК-Украина)

Что советуют украинцам спасатели

Учитывая прогнозируемые погодные условия, в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям напомнили об основных правилах поведения во время грозы:

не прятаться под одиноко стоящими деревьями;

избегать металлических конструкций.

"Берегите себя и соблюдайте правила безопасности", - подытожили в ГСЧС.