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От гроз до пожаров: каким областям готовиться к опасной погоде завтра (карта)

16:58 28.07.2026 Вт
3 мин
Местами синоптики уже объявили "желтый" уровень опасности
aimg Ирина Костенко
От гроз до пожаров: каким областям готовиться к опасной погоде завтра (карта) Погода завтра местами готовит "сюрпризы" (фото иллюстративное: Getty Images)
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Погода в течение 29 июля может преподнести жителям некоторых областей Украины неприятные "сюрпризы" - от дождей и гроз до пожарной опасности.

Подробнее о прогнозе на среду и советах ГСЧС, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Переменная облачность: 29 июля в большинстве областей Украины будет преобладать поле высокого давления (сухая погода).
  • Осадки разной интенсивности: из-за холодного атмосферного фронта на востоке и северо-востоке возможны дожди (ночью в Луганской и Донецкой областях - значительные дожди).
  • Грозы: опасные метеорологические явления могут быть в восточных и Сумской областях (там объявлен I уровень опасности, желтый).
  • Пожарная опасность: чрезвычайный уровень пожарной опасности будет преобладать в Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Херсонской областях и в Крыму.
  • Температура: в Украину будет поступать прохладная воздушная масса, поэтому днем прогнозируют около +21...+26°С (ночью +10...+15°С, а на юге и юго-востоке - до +18°С).

Где вероятны опасные метеорологические явления

Синоптики Украинского гидрометеорологического центра рассказали, что в среду, 29 июля, давление в Украине будет расти.

Уточняется, что поле высокого давления обеспечит погоду без осадков в большинстве областей.

Между тем дожди разной интенсивности - из-за холодного атмосферного фронта - вероятны:

  • на востоке;
  • на северо-востоке.

Ночью в Луганской и Донецкой областях - местами сильные дожди.

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Согласно предупреждению специалистов УкрГМЦ, опасные метеорологические явления 29 июля вероятны:

  • в восточных областях;
  • в Сумской области.

Речь идет о грозах.

"I уровень опасности, желтый", - подчеркнули синоптики.

От гроз до пожаров: каким областям готовиться к опасной погоде завтра (карта)Опасные метеорологические явления в Украине 29 июля (карта: facebook.com/UkrHMC)

Сообщается также, что такие погодные условия могут привести к осложнению:

  • работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий;
  • движения транспорта.

Где объявили предупреждение о пожарной опасности

Предупреждение о пожарной опасности в Украине 29-30 июля специалисты Укргидрометцентра объявили:

  • в Тернопольской области;
  • в Хмельницкой области;
  • в Черновицкой области;
  • в Винницкой области;
  • в Житомирской области;
  • в Киевской области;
  • в Черниговской области;
  • в Херсонской области;
  • в Крыму.

Уточняется, что именно там в этот период будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

От гроз до пожаров: каким областям готовиться к опасной погоде завтра (карта)Предупреждение о пожарной опасности 29-30 июля (карта: facebook.com/UkrHMC)

Чего ждать при этом от температуры воздуха

В целом погода на протяжении 29 июля, по данным Украинского гидрометеорологического центра, ожидается с переменной облачностью.

На высотах в Украину будет поступать прохладная воздушная масса с северо-запада.

Это обусловит и соответствующую температуру:

  • ночью по Украине - около +10...+15°С;
  • ночью на юге и юго-востоке - до +18°С;
  • днем +21...+26°С.

От гроз до пожаров: каким областям готовиться к опасной погоде завтра (карта)Прогноз погоды в Украине на 29 июля (инфографика: РБК-Украина)

Что советуют украинцам спасатели

Учитывая прогнозируемые погодные условия, в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям напомнили об основных правилах поведения во время грозы:

  • не прятаться под одиноко стоящими деревьями;
  • избегать металлических конструкций.

"Берегите себя и соблюдайте правила безопасности", - подытожили в ГСЧС.

Напомним, ранее синоптики опровергли распространенную в сети информацию о якобы аномальных температурах в Украине в августе.

Кроме того, мы объясняли, почему домашний термометр иногда "врет" и как метеорологи измеряют точную температуру воздуха.

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