От гроз до пожаров: каким областям готовиться к опасной погоде завтра (карта)
Погода в течение 29 июля может преподнести жителям некоторых областей Украины неприятные "сюрпризы" - от дождей и гроз до пожарной опасности.
Подробнее о прогнозе на среду и советах ГСЧС, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
- Переменная облачность: 29 июля в большинстве областей Украины будет преобладать поле высокого давления (сухая погода).
- Осадки разной интенсивности: из-за холодного атмосферного фронта на востоке и северо-востоке возможны дожди (ночью в Луганской и Донецкой областях - значительные дожди).
- Грозы: опасные метеорологические явления могут быть в восточных и Сумской областях (там объявлен I уровень опасности, желтый).
- Пожарная опасность: чрезвычайный уровень пожарной опасности будет преобладать в Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Херсонской областях и в Крыму.
- Температура: в Украину будет поступать прохладная воздушная масса, поэтому днем прогнозируют около +21...+26°С (ночью +10...+15°С, а на юге и юго-востоке - до +18°С).
Где вероятны опасные метеорологические явления
Синоптики Украинского гидрометеорологического центра рассказали, что в среду, 29 июля, давление в Украине будет расти.
Уточняется, что поле высокого давления обеспечит погоду без осадков в большинстве областей.
Между тем дожди разной интенсивности - из-за холодного атмосферного фронта - вероятны:
- на востоке;
- на северо-востоке.
Ночью в Луганской и Донецкой областях - местами сильные дожди.
Согласно предупреждению специалистов УкрГМЦ, опасные метеорологические явления 29 июля вероятны:
- в восточных областях;
- в Сумской области.
Речь идет о грозах.
"I уровень опасности, желтый", - подчеркнули синоптики.
Опасные метеорологические явления в Украине 29 июля (карта: facebook.com/UkrHMC)
Сообщается также, что такие погодные условия могут привести к осложнению:
- работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий;
- движения транспорта.
Где объявили предупреждение о пожарной опасности
Предупреждение о пожарной опасности в Украине 29-30 июля специалисты Укргидрометцентра объявили:
- в Тернопольской области;
- в Хмельницкой области;
- в Черновицкой области;
- в Винницкой области;
- в Житомирской области;
- в Киевской области;
- в Черниговской области;
- в Херсонской области;
- в Крыму.
Уточняется, что именно там в этот период будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Предупреждение о пожарной опасности 29-30 июля (карта: facebook.com/UkrHMC)
Чего ждать при этом от температуры воздуха
В целом погода на протяжении 29 июля, по данным Украинского гидрометеорологического центра, ожидается с переменной облачностью.
На высотах в Украину будет поступать прохладная воздушная масса с северо-запада.
Это обусловит и соответствующую температуру:
- ночью по Украине - около +10...+15°С;
- ночью на юге и юго-востоке - до +18°С;
- днем +21...+26°С.
Прогноз погоды в Украине на 29 июля (инфографика: РБК-Украина)
Что советуют украинцам спасатели
Учитывая прогнозируемые погодные условия, в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям напомнили об основных правилах поведения во время грозы:
- не прятаться под одиноко стоящими деревьями;
- избегать металлических конструкций.
"Берегите себя и соблюдайте правила безопасности", - подытожили в ГСЧС.
Напомним, ранее синоптики опровергли распространенную в сети информацию о якобы аномальных температурах в Украине в августе.
Кроме того, мы объясняли, почему домашний термометр иногда "врет" и как метеорологи измеряют точную температуру воздуха.
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