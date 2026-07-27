Заморозки у серпні? Синоптики спростували інформацію щодо аномальних температур

У мережі поширилася фейкова інформація про нібито аномальну спеку до +42 °C та заморозки у серпні. Синоптики спростували ці страшилки й пояснили, що ЗМІ переплутали реальний прогноз із багаторічною статистикою рекордів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометеорологічний центр та метеоролога Наталку Діденко .

Головне: Розвінчання фейку: Інформація про заморозки та екстремальну спеку до +42 °C у серпні є фейком. ЗМІ помилково видали багаторічну статистику історичних рекордів за реальний прогноз погоди.

Інформація про заморозки та екстремальну спеку до +42 °C у серпні є фейком. ЗМІ помилково видали багаторічну статистику історичних рекордів за реальний прогноз погоди. Реальний прогноз на серпень: За даними УкрГМЦ, середня місячна температура очікується на рівні +21...+25 °C, що приблизно на 2 °C вище за норму.

За даними УкрГМЦ, середня місячна температура очікується на рівні +21...+25 °C, що приблизно на 2 °C вище за норму. Роз'яснення синоптиків: Наталка Діденко та УкрГМЦ наголосили, що заморозків найближчим часом не буде. У найближчі дні очікуються періодичні дощі та помірна температура, а на початку серпня повернеться спека.

Наталка Діденко та УкрГМЦ наголосили, що заморозків найближчим часом не буде. У найближчі дні очікуються періодичні дощі та помірна температура, а на початку серпня повернеться спека. Заклик до уважності: Метеорологи закликають довіряти лише офіційним джерелам та не поширювати маніпулятивні заголовки.

Що не так із повідомленнями про +42°C і заморозки

В Укргідрометцентрі пояснили, що низка медіа неправильно трактувала коротку кліматичну характеристику серпня.

Йдеться про абсолютні максимуми та мінімуми температури, які коли-небудь фіксувалися в Україні за більш ніж столітній період спостережень. Це багаторічна кліматична статистика, а не прогноз погоди на найближчий місяць.

"Те, що поширюють медіа, не є дійсним прогнозом, а просто багаторічною аналітикою", - наголосили синоптики.

У центрі закликали користуватися лише офіційними джерелами інформації та не поширювати маніпулятивні заголовки.



Роз'яснення УкрГМЦ в Threads (скриншот РБК-Україна)

Яким насправді є прогноз на серпень

У консультативному прогнозі на серпень зазначено, що середньомісячна температура повітря очікується на рівні 21-25 градусів, у гірських районах - 17-19 градусів.

Це приблизно на 2 градуси вище кліматичної норми. Водночас у східних областях, а також у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях і Криму температура прогнозується близькою до норми.

В Укргідрометцентрі також нагадали, що середньомісячна температура - це середнє значення, яке обчислюють за всіма середньодобовими температурами протягом місяця.

Заморозків найближчим часом не буде

Метеоролог Наталка Діденко також відреагувала на інформацію, яка почала поширюватися в мережі. За її словами, останнім часом вона почала отримувати запитання і навіть претензії щодо нібито прогнозованих найближчим часом заморозків, хоча таких прогнозів не давала.

Вона пояснила, що Укргідрометцентр оприлюднив не прогноз заморозків, а багаторічну статистику абсолютних температурних мінімумів і максимумів серпня.

"Якщо написано слово "абсолютний", це "абсолютний", а не завтра чи через два дні", - наголосила синоптик.

Водночас Діденко підкреслила, що прогнозам УкрГМЦ варто довіряти, а інформацію з неперевірених джерел - перевіряти.