ua en ru
Нд, 17 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Від Дніпра до маленьких приток: чому хворіють річки в Україні

Неділя 17 серпня 2025 09:27
UA EN RU
Від Дніпра до маленьких приток: чому хворіють річки в Україні Фото: Річка Дніпро у Києві (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва, Василина Копитко

Україні лише 57% природних водойм та 37% істотно змінених річок і озер мають добрий екологічний стан. Однак усі річки стикаються з різними "хворобами".

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповіла керівниця напряму "Вода" WWF-Україна, кандидатка географічних наук Оксана Коноваленко.

Чим "хворіють" річки в Україні

За її словами, всі українські річки - від Дніпра і Дністра до дрібних приток - страждають від забруднення органічними речовинами, біогенними елементами, небезпечними сполуками та пластиком, а також від гідроморфологічних змін і наслідків війни. Зміна клімату поглиблює проблему, спричиняючи посухи, повені та зниження рівня води.

Малі річки є найбільш вразливими, оскільки відчувають сильний тиск від місцевих громад і мають менше шансів на відновлення. При цьому, за останні роки державний моніторинг не фіксує ні суттєвого погіршення, ні покращення ситуації.

Що може змінити ситуацію

Експертка наголошує, що без змін у господарській діяльності - від обмеження використання добрив до модернізації очисних споруд - передумов для покращення стану річок немає.

Раніше РБК-Україна писало, що у першій половині липня Укргідрометцентр зафіксував різку нерівномірність водності річок України: в окремих регіонах вона перевищує норму, а в інших - близька до критично низьких показників або досягла маловоддя. Найгірша ситуація - на Південному Бузі, його притоці Синюха, а також на Тетереві, Ворсклі, Уборті та Росі, де рівень води становить менш ніж 20% норми, що загрожує екосистемам і водозабезпеченню.

Також ми розповідали, чому небезпечно пити воду з річок чи інших природних джерел без очищення. У ній можуть бути бактерії, віруси, паразити та хімічні забруднювачі, що спричиняють інфекції, отруєння та навіть хронічні хвороби. Експерти радять перед споживанням таку воду кип’ятити, фільтрувати чи дезінфікувати, а також уникати контакту зі забрудненими водоймами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Водойми
Новини
ISW про саміт Трампа і Путіна: диктатор не змінив позицію щодо війни в Україні
ISW про саміт Трампа і Путіна: диктатор не змінив позицію щодо війни в Україні
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія