Від Дніпра до маленьких приток: чому хворіють річки в Україні

Україні лише 57% природних водойм та 37% істотно змінених річок і озер мають добрий екологічний стан. Однак усі річки стикаються з різними "хворобами".

Чим "хворіють" річки в Україні

За її словами, всі українські річки - від Дніпра і Дністра до дрібних приток - страждають від забруднення органічними речовинами, біогенними елементами, небезпечними сполуками та пластиком, а також від гідроморфологічних змін і наслідків війни. Зміна клімату поглиблює проблему, спричиняючи посухи, повені та зниження рівня води.

Малі річки є найбільш вразливими, оскільки відчувають сильний тиск від місцевих громад і мають менше шансів на відновлення. При цьому, за останні роки державний моніторинг не фіксує ні суттєвого погіршення, ні покращення ситуації.

Що може змінити ситуацію

Експертка наголошує, що без змін у господарській діяльності - від обмеження використання добрив до модернізації очисних споруд - передумов для покращення стану річок немає.