Чи можна пити воду з річки? Небезпеки, про які ви могли не знати

Коли ви вирушаєте в похід або просто знаходитесь у віддаленому від життя місці, цілком нормально відчувати спрагу. Часто буває так, що у вас немає води, або ж вона закінчилася у взятих з собою пляшках, і виникає спокуса випити води, наприклад, з річки.

Що буде, якщо випити воду з річки, розповідає РБК-Україна з посиланням на Marca.

Ризики вживання неочищеної води з водойм

Хоча річкова вода може здаватися свіжою та здоровою, наш організм не настільки добре підготовлений до такого типу води, оскільки вона містить різні мікроорганізми, оскільки не пройшла обробку для споживання.

У разі ковтання ви, ймовірно, можете страждати від шлунково-кишкових захворювань. Бактерії, віруси або паразити, присутні в таких водах, можуть призвести до діареї, блювоти, спазмів у шлунку та інших неприємних і дуже надокучливих симптомів. Але ці бактерії також можуть викликати серйозні інфекції в шлунково-кишковому тракті, з такими симптомами, як лихоманка, кров'яний пронос і біль у животі.

Існують й інші захворювання, що можуть передаватися через воду. Серед них ті, що спричинені певними мікроорганізмами, такі як лямбліоз, черевний тиф або криптоспоридіоз; які можуть призвести до симптомів, що варіюються від діареї до лихоманки та болю в животі.

Крім того, на жаль, багато річок або водойм забруднені хімічними речовинами. Це можуть бути пестициди, гербіциди, важкі метали та інші хімічні забруднювачі, які можуть впливати на нервову систему, печінку або нирки. У випадках тривалого впливу це може сприяти підвищенню ризику хронічних захворювань, таких як рак або серцево-судинні проблеми.

Загальні рекомендації: як убезпечити себе

Загальні рекомендації, надані експертами, полягають у тому, щоб не пити воду з річок або природних джерел без її обробки. Якщо нам потрібно або ми хочемо це зробити, ми повинні кип'ятити воду, використовувати спеціальні фільтри або дезінфікуючі засоби.

Крім того, важливо не тільки не пити, а й уникати контакту із забрудненою водою. Це включає уникнення купання, водних видів діяльності або контакту цієї води з відкритими ранами.

Якщо ви плануєте вирушити туди, де є водойми, і збираєтеся пити або купатися в них, вкрай важливо дізнатися про якість води. Перевіряйте якість води в районі за допомогою надійних джерел, перш ніж її споживати.