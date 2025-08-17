ua en ru
От Днепра до маленьких притоков: почему болеют реки в Украине

Воскресенье 17 августа 2025 09:27
От Днепра до маленьких притоков: почему болеют реки в Украине Фото: Река Днепр в Киеве (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева, Василина Копытко

В Украине только 57% природных водоемов и 37% существенно измененных рек и озер имеют хорошее экологическое состояние. Однако все реки сталкиваются с различными "болезнями".

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала руководитель направления "Вода" WWF-Украина, кандидат географических наук Оксана Коноваленко.

Чем "болеют" реки в Украине

По ее словам, все украинские реки - от Днепра и Днестра до мелких притоков - страдают от загрязнения органическими веществами, биогенными элементами, опасными соединениями и пластиком, а также от гидроморфологических изменений и последствий войны. Изменение климата усугубляет проблему, вызывая засухи, наводнения и снижение уровня воды.

Малые реки являются наиболее уязвимыми, поскольку испытывают сильное давление от местных общин и имеют меньше шансов на восстановление. При этом, за последние годы государственный мониторинг не фиксирует ни существенного ухудшения, ни улучшения ситуации.

Что может изменить ситуацию

Эксперт отмечает, что без изменений в хозяйственной деятельности - от ограничения использования удобрений до модернизации очистных сооружений - предпосылок для улучшения состояния рек нет.

Ранее РБК-Украина писало, что в первой половине июля Укргидрометцентр зафиксировал резкую неравномерность водности рек Украины: в отдельных регионах она превышает норму, а в других - близка к критически низким показателям или достигла маловодья. Худшая ситуация - на Южном Буге, его притоке Синюха, а также на Тетереве, Ворскле, Уборте и Роси, где уровень воды составляет менее 20% нормы, что угрожает экосистемам и водообеспечению.

Также мы рассказывали, почему опасно пить воду из рек или других природных источников без очистки. В ней могут быть бактерии, вирусы, паразиты и химические загрязнители, вызывающие инфекции, отравления и даже хронические болезни. Эксперты советуют перед употреблением такую воду кипятить, фильтровать или дезинфицировать, а также избегать контакта с загрязненными водоемами.

