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Від 8 600 до 92 000 гривень: які фахівці заробляють найбільше та найменше в Україні

14:17 08.07.2026 Ср
3 хв
Кому роботодавці готові платити більше у 2026 році?
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: Співбесіда під час працевлаштування (freepik.com)

За рік середня зарплата в Україні зросла на 6 тисяч гривень. Найбільше пропонують керівникам, водіям міжнародних перевезень і програмістам.

Про це у коментарі для РБК-Україна розповіли у Державній службі зайнятості.

Головне:

  • Потужний річний приріст: Середній розмір заробітної плати за останні 12 місяців збільшився одразу на 6 тисяч гривень.
  • Географія найбільших заробітків: Державна служба зайнятості визначила п'ять регіонів України з найвищими доходами.
  • Топ вакансій: Складено список найбільш високооплачуваних спеціалістів, де місячні оклади стартують від 46 тисяч і сягають майже шестизначних сум.
  • Межа бідності: Визначено перелік із шести популярних професій, де досі пропонують найменші гроші на рівні мінімальної зарплати.

Як змінилися зарплати за рік

За даними Держслужби зайнятості, зараз середній розмір зарплати у вакансіях на "Єдиному порталі вакансій" досяг 30 тисяч гривень.

Для порівняння, у червні 2025 року роботодавці в середньому пропонували 24 тисячі гривень. Таким чином, за рік зарплатні пропозиції зросли на 6 тисяч гривень.

Де пропонують найвищі зарплати

Найвищі середні зарплати роботодавці пропонують у:

  • Києві - 38 тисяч гривень;
  • Вінницькій області - 36 тисяч гривень;
  • Херсонській області - 34 тисячі гривень;
  • Дніпропетровській області - 31 тисяча гривень;
  • Харківській області - 31 тисяча гривень.
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Яким фахівцям готові платити найбільше

У Дерслужбі зайнятості пояснюють, що найвищі зарплати пропонують кваліфікованим працівникам із досвідом, які виконують складну роботу або працюють в особливих умовах. Крім того, роботодавці готові більше платити спеціалістам, яких сьогодні бракує на ринку праці.

Серед вакансій із найвищими зарплатними пропозиціями:

  • операційний директор - 92 тисячі гривень;
  • водій міжнародних перевезень - 66 тисяч гривень;
  • рієлтор - 58 тисяч гривень;
  • автомаляр - 57 тисяч гривень;
  • програміст - 52 тисячі гривень;
  • автослюсар - 47 тисяч гривень;
  • шеф-кухар - 46 тисяч гривень;
  • кранівник - 37 тисяч гривень.


Кому пропонують найбільші зарплати в Україні? (інфографіка РБК-Україна)

Хто отримує найменше

Найнижчі зарплати, за даними Держслужби зайнятості, роботодавці пропонують працівникам, які виконують некваліфіковану роботу та не потребують спеціальної підготовки.

Йдеться, зокрема, про такі професії:

  • двірник;
  • прибиральник;
  • кухонний робітник;
  • мийник посуду;
  • листоноша;
  • укладальник-пакувальник.

Для таких вакансій нерідко пропонують мінімальну заробітну плату, яка у 2026 році становить 8 647 гривень на місяць.


Найменш оплачувані професії в Україні (інфографіка РБК-Україна)

За даними відомства, різниця в оплаті праці між найбільш високооплачуваними та найменш оплачуваними вакансіями пояснюється насамперед рівнем кваліфікації, досвідом роботи, складністю виконуваних завдань і дефіцитом окремих спеціалістів на ринку праці.

Раніше РБК-Україна розповідало, що в Україні кількість відкритих вакансій майже вдвічі перевищила число офіційно зареєстрованих безробітних. Найбільше пропозицій роботи зосереджено у Києві та великих регіонах, а найгостріший дефіцит кадрів спостерігається серед кваліфікованих робітників.

Також ми писали, що влітку 2026 року в Україні найбільше сезонних вакансій відкрито у сільському господарстві, торгівлі, сфері обслуговування та на виробництві. Для студентів доступні підробітки на фермах, у закладах харчування, службах доставки та інших сезонних роботах.

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