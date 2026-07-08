Від 8 600 до 92 000 гривень: які фахівці заробляють найбільше та найменше в Україні

За рік середня зарплата в Україні зросла на 6 тисяч гривень. Найбільше пропонують керівникам, водіям міжнародних перевезень і програмістам.
Про це у коментарі для РБК-Україна розповіли у Державній службі зайнятості.
Головне:
За даними Держслужби зайнятості, зараз середній розмір зарплати у вакансіях на "Єдиному порталі вакансій" досяг 30 тисяч гривень.
Для порівняння, у червні 2025 року роботодавці в середньому пропонували 24 тисячі гривень. Таким чином, за рік зарплатні пропозиції зросли на 6 тисяч гривень.
Найвищі середні зарплати роботодавці пропонують у:
У Дерслужбі зайнятості пояснюють, що найвищі зарплати пропонують кваліфікованим працівникам із досвідом, які виконують складну роботу або працюють в особливих умовах. Крім того, роботодавці готові більше платити спеціалістам, яких сьогодні бракує на ринку праці.
Серед вакансій із найвищими зарплатними пропозиціями:
Кому пропонують найбільші зарплати в Україні? (інфографіка РБК-Україна)
Найнижчі зарплати, за даними Держслужби зайнятості, роботодавці пропонують працівникам, які виконують некваліфіковану роботу та не потребують спеціальної підготовки.
Йдеться, зокрема, про такі професії:
Для таких вакансій нерідко пропонують мінімальну заробітну плату, яка у 2026 році становить 8 647 гривень на місяць.
Найменш оплачувані професії в Україні (інфографіка РБК-Україна)
За даними відомства, різниця в оплаті праці між найбільш високооплачуваними та найменш оплачуваними вакансіями пояснюється насамперед рівнем кваліфікації, досвідом роботи, складністю виконуваних завдань і дефіцитом окремих спеціалістів на ринку праці.
Раніше РБК-Україна розповідало, що в Україні кількість відкритих вакансій майже вдвічі перевищила число офіційно зареєстрованих безробітних. Найбільше пропозицій роботи зосереджено у Києві та великих регіонах, а найгостріший дефіцит кадрів спостерігається серед кваліфікованих робітників.
Також ми писали, що влітку 2026 року в Україні найбільше сезонних вакансій відкрито у сільському господарстві, торгівлі, сфері обслуговування та на виробництві. Для студентів доступні підробітки на фермах, у закладах харчування, службах доставки та інших сезонних роботах.