Від 8 600 до 92 000 гривень: які фахівці заробляють найбільше та найменше в Україні

Головне: Потужний річний приріст: Середній розмір заробітної плати за останні 12 місяців збільшився одразу на 6 тисяч гривень.

Середній розмір заробітної плати за останні 12 місяців збільшився одразу на 6 тисяч гривень. Географія найбільших заробітків: Державна служба зайнятості визначила п'ять регіонів України з найвищими доходами.

Державна служба зайнятості визначила п'ять регіонів України з найвищими доходами. Топ вакансій: Складено список найбільш високооплачуваних спеціалістів, де місячні оклади стартують від 46 тисяч і сягають майже шестизначних сум.

Складено список найбільш високооплачуваних спеціалістів, де місячні оклади стартують від 46 тисяч і сягають майже шестизначних сум. Межа бідності: Визначено перелік із шести популярних професій, де досі пропонують найменші гроші на рівні мінімальної зарплати.

Як змінилися зарплати за рік

За даними Держслужби зайнятості, зараз середній розмір зарплати у вакансіях на "Єдиному порталі вакансій" досяг 30 тисяч гривень.

Для порівняння, у червні 2025 року роботодавці в середньому пропонували 24 тисячі гривень. Таким чином, за рік зарплатні пропозиції зросли на 6 тисяч гривень.

Де пропонують найвищі зарплати

Найвищі середні зарплати роботодавці пропонують у:

Києві - 38 тисяч гривень;

- 38 тисяч гривень; Вінницькій області - 36 тисяч гривень;

- 36 тисяч гривень; Херсонській області - 34 тисячі гривень;

- 34 тисячі гривень; Дніпропетровській області - 31 тисяча гривень;

- 31 тисяча гривень; Харківській області - 31 тисяча гривень.

Яким фахівцям готові платити найбільше

У Дерслужбі зайнятості пояснюють, що найвищі зарплати пропонують кваліфікованим працівникам із досвідом, які виконують складну роботу або працюють в особливих умовах. Крім того, роботодавці готові більше платити спеціалістам, яких сьогодні бракує на ринку праці.

Серед вакансій із найвищими зарплатними пропозиціями:

операційний директор - 92 тисячі гривень ;

; водій міжнародних перевезень - 66 тисяч гривень ;

; рієлтор - 58 тисяч гривень ;

; автомаляр - 57 тисяч гривень ;

; програміст - 52 тисячі гривень ;

; автослюсар - 47 тисяч гривень ;

; шеф-кухар - 46 тисяч гривень ;

; кранівник - 37 тисяч гривень.



Кому пропонують найбільші зарплати в Україні? (інфографіка РБК-Україна)

Хто отримує найменше

Найнижчі зарплати, за даними Держслужби зайнятості, роботодавці пропонують працівникам, які виконують некваліфіковану роботу та не потребують спеціальної підготовки.

Йдеться, зокрема, про такі професії:

двірник;

прибиральник;

кухонний робітник;

мийник посуду;

листоноша;

укладальник-пакувальник.

Для таких вакансій нерідко пропонують мінімальну заробітну плату, яка у 2026 році становить 8 647 гривень на місяць.



Найменш оплачувані професії в Україні (інфографіка РБК-Україна)

За даними відомства, різниця в оплаті праці між найбільш високооплачуваними та найменш оплачуваними вакансіями пояснюється насамперед рівнем кваліфікації, досвідом роботи, складністю виконуваних завдань і дефіцитом окремих спеціалістів на ринку праці.