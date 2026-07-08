От 8 600 до 92 000 гривен: какие специалисты зарабатывают больше всего и меньше всего в Украине

За год средняя зарплата в Украине выросла на 6 тысяч гривен. Больше всего предлагают руководителям, водителям международных перевозок и программистам.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказали в Государственной службе занятости.
Главное:
По данным Госслужбы занятости, сейчас средний размер зарплаты в вакансиях на "Едином портале вакансий" достиг 30 тысяч гривен.
Для сравнения, в июне 2025 года работодатели в среднем предлагали 24 тысяч гривен. Таким образом, за год зарплатные предложения выросли на 6 тысяч гривен.
Самые высокие средние зарплаты работодатели предлагают в:
В Госслужбе занятости объясняют, что самые высокие зарплаты предлагают квалифицированным работникам с опытом, выполняющим сложную работу или работающим в особых условиях. Кроме того, работодатели готовы больше платить специалистам, которых сегодня не хватает на рынке труда.
Среди вакансий с самыми высокими зарплатными предложениями:
Кому предлагают самые высокие зарплаты в Украине? (инфографика РБК-Украина)
Самые низкие зарплаты, по данным Госслужбы занятости, работодатели предлагают работникам, которые выполняют неквалифицированную работу и не требуют специальной подготовки.
Речь идет, в частности, о таких профессиях:
Для таких вакансий нередко предлагают минимальную заработную плату, которая в 2026 году составляет 8647 гривен в месяц.
Самые низкооплачиваемые профессии в Украине (инфографика РБК-Украина)
По данным ведомства, разница в оплате труда между наиболее высокооплачиваемыми и наименее оплачиваемыми вакансиями объясняется, прежде всего, уровнем квалификации, опытом работы, сложностью выполняемых задач и дефицитом отдельных специалистов на рынке труда.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Украине количество открытых вакансий почти вдвое превысило число официально зарегистрированных безработных. Больше всего предложений сосредоточено в Киеве и крупных регионах, а самый острый дефицит кадров наблюдается среди квалифицированных рабочих.
Также мы писали, что летом 2026 года в Украине больше всего сезонных вакансий открыто в сельском хозяйстве, торговле, сфере обслуживания и производстве. Для студентов доступны подработки на фермах, в заведениях питания, службах доставки и других сезонных работах.