От 8 600 до 92 000 гривен: какие специалисты зарабатывают больше всего и меньше всего в Украине

Главное: Мощный годовой прирост Средний размер заработной платы за последние 12 месяцев увеличился сразу на 6 тысяч гривен.

Средний размер заработной платы за последние 12 месяцев увеличился сразу на 6 тысяч гривен. География самых больших заработков: Государственная служба занятости определила пять регионов Украины с самыми высокими доходами.

Государственная служба занятости определила пять регионов Украины с самыми высокими доходами. Топ вакансий: Составлен список самых высокооплачиваемых специалистов, где месячные оклады стартуют от 46 тысяч и достигают почти шестизначных сумм.

Составлен список самых высокооплачиваемых специалистов, где месячные оклады стартуют от 46 тысяч и достигают почти шестизначных сумм. Предел бедности: Определен список из шести популярных профессий, где до сих пор предлагают самые маленькие деньги на уровне минимальной зарплаты.

Как изменились зарплаты за год

По данным Госслужбы занятости, сейчас средний размер зарплаты в вакансиях на "Едином портале вакансий" достиг 30 тысяч гривен.

Для сравнения, в июне 2025 года работодатели в среднем предлагали 24 тысяч гривен. Таким образом, за год зарплатные предложения выросли на 6 тысяч гривен.

Где предлагают самые высокие зарплаты

Самые высокие средние зарплаты работодатели предлагают в:

Киеве - 38 тысяч гривен;

- 38 тысяч гривен; Винницкой области - 36 тысяч гривен;

- 36 тысяч гривен; Херсонской области - 34 тысячи гривен;

- 34 тысячи гривен; Днепропетровской области - 31 тысяча гривен;

- 31 тысяча гривен; Харьковской области - 31 тысяча гривен.

Каким специалистам готовы платить больше всего

В Госслужбе занятости объясняют, что самые высокие зарплаты предлагают квалифицированным работникам с опытом, выполняющим сложную работу или работающим в особых условиях. Кроме того, работодатели готовы больше платить специалистам, которых сегодня не хватает на рынке труда.

Среди вакансий с самыми высокими зарплатными предложениями:

операционный директор - 92 тысячи гривен ;

; водитель международных перевозок - 66 тысяч гривен ;

; риелтор - 58 тысяч гривен ;

; автомаляр - 57 тысяч гривен ;

; программист - 52 тысячи гривен ;

; автослесарь - 47 тысяч гривен ;

; шеф-повар - 46 тысяч гривен ;

; крановщик - 37 тысяч гривен.



Кому предлагают самые высокие зарплаты в Украине? (инфографика РБК-Украина)

Кто получает меньше всего

Самые низкие зарплаты, по данным Госслужбы занятости, работодатели предлагают работникам, которые выполняют неквалифицированную работу и не требуют специальной подготовки.

Речь идет, в частности, о таких профессиях:

дворник;

уборщик;

кухонный рабочий;

мойщик посуды;

почтальон;

укладчик-упаковщик.

Для таких вакансий нередко предлагают минимальную заработную плату, которая в 2026 году составляет 8647 гривен в месяц.



Самые низкооплачиваемые профессии в Украине (инфографика РБК-Украина)

По данным ведомства, разница в оплате труда между наиболее высокооплачиваемыми и наименее оплачиваемыми вакансиями объясняется, прежде всего, уровнем квалификации, опытом работы, сложностью выполняемых задач и дефицитом отдельных специалистов на рынке труда.