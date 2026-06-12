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Зарплати стабільно зростають. За якими фахівцями найбільше полюють роботодавці

14:37 12.06.2026 Пт
3 хв
Роботу пропонують ще під час навчання, а компанії готові оплачувати житло та переїзд
aimg Тетяна Веремєєва aimg Катерина Гончарова
Зарплати стабільно зростають. За якими фахівцями найбільше полюють роботодавці Фото: У МОН назвали найбільш перспективні професії у 2026 році (Getty Images)
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Українські компанії готові пропонувати все більше бонусів, аби залучити фахівців, яких гостро не вистачає на ринку праці. Заохочують не лише високими зарплатами, а й безкоштовним житлом та харчуванням.

За яких спеціалістів роботодавці зараз конкурують найбільше, в інтерв'ю РБК-Україна розповів заступник міністра освіти і науки Дмитро Завгородній.

Головне:

  • Найбільший кадровий дефіцит: Найгостріший брак спеціалістів фіксують у промисловому та інженерному секторах.
  • Стрімке зростання зарплат: Через тотальний дефіцит доходи фахівців технічних напрямків в Україні зараз зростають швидше, ніж у будь-яких інших сферах.
  • Полювання та бонуси: Підприємства, зокрема оборонно-промислового комплексу (ОПК), "полюють" на студентів ще під час навчання.
  • Традиційні лідери попиту: Окрім промисловості, стабільно популярними серед роботодавців залишаються кухарі, автослюсарі, зварювальники, трактористи та слюсарі сільгосптехніки.

На яких спеціалістів найбільший попит

За словами посадовця, традиційно найпопулярнішою професією в системі професійної освіти залишається кухар. Також стабільно високий інтерес спостерігається до автослюсарів, трактористів, слюсарів сільськогосподарської техніки та зварювальників.

Водночас найбільший кадровий дефіцит зараз фіксують у промислових спеціальностях.

"Це майбутні оператори верстатів з числовим програмним керуванням або верстатники широкого профілю та електромонтери і все, що пов'язано з електричною інженерією", - зазначив Завгородній.

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Де зарплати зростають найшвидше

У Міністерстві освіти наголошують, що саме в цих професіях сьогодні спостерігається найбільший дефіцит кадрів на ринку праці.

За словами заступника міністра, зарплати таких спеціалістів зростають швидше, ніж у багатьох інших галузях.

"По них дефіцит на ринку праці зараз найбільший, і там зарплати зростають найшвидше з усіх інших спеціальностей професійної освіти. Це буквально десятки вакансій на одну людину, яка на ці вакансії приходить", - пояснив він.

Зарплати стабільно зростають. За якими фахівцями найбільше полюють роботодавці
В МОН зазначають, що в Україні високий попит на верстатників (колаж: РБК-Україна)

Роботодавці пропонують житло та переїзд

Завгородній розповів, що випускники професійних закладів часто отримують пропозиції роботи не лише у своєму регіоні.

Особливо активно молодих фахівців шукають підприємства оборонно-промислового комплексу. Компанії нерідко пропонують працівникам переїзд, безкоштовне проживання та харчування.

За словами посадовця, представники підприємств регулярно відвідують навчальні заклади по всій Україні та фактично "полюють" на майбутніх працівників ще під час навчання.

Заклади освіти оновлюють обладнання

У МОН зазначають, що держава активно інвестує в підготовку таких спеціалістів. У більшості закладів, де навчають верстатників, уже встановлено сучасне обладнання та оновлено матеріально-технічну базу.

У відомстві вважають, що саме технічні та інженерні професії стануть одними з ключових для відновлення економіки та розвитку української промисловості в найближчі роки.

Раніше РБК-Україна писало, що після війни найшвидше в Україні розвиватимуться енергетика, машинобудування, ІТ та оборонні технології. Таку думку висловила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, зазначивши, що саме в цих сферах країна здобула унікальний досвід під час повномасштабної війни.

Також ми розповідали, які професії в Україні у 2026 році мають найвищі зарплати. Найбільше заробляють оператори радіочастотного контролю, директори виробництва, вишкоелектромонтажники та ІТ-фахівці. Водночас високі зарплати дедалі частіше пропонують у технічних і робітничих професіях через гострий дефіцит кадрів.

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