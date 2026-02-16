Від 7 тисяч гривень до повної зарплати: у ПФУ назвали суми декретних у 2026 році

Розмір допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами в Україні залежить від того, чи є жінка застрахованою у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.
РБК-Україна із посиланням на Пенсійний фонд України (ПФУ) пояснює головні відмінності.
Йдеться про тих, хто працює офіційно та за кого сплачуються страхові внески. Допомога призначається відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування".
Відпустка триває:
Для жінок, віднесених до 1-3 категорії постраждалих від Чорнобильської катастрофи, відпустка становить 180 календарних днів (90 до пологів і 90 після).
Допомога виплачується в повному обсязі незалежно від того, скільки днів до пологів фактично використано.
Застраховані жінки отримують 100% середньої заробітної плати (доходу), розрахованої за встановленим порядком.
Виплата:
Працівницям або гіг-спеціалісткам резидентів "Дія Сіті" допомога також надається у розмірі 100% зарплати, з якої сплачені внески.
Підставою є листок непрацездатності, сформований на основі медичного висновку.
Виплату здійснює роботодавець після подання заяви-розрахунку до Пенсійного фонду України - у найближчий строк виплати зарплати після надходження коштів.
До цієї категорії належать жінки, за яких не сплачуються страхові внески (зокрема неповнолітні). У такому разі застосовується Закон України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми".
Розмір допомоги у 2026 році становить 7 000 гривень на місяць. З 2027 року розмір встановлюватиметься законом про Державний бюджет на відповідний рік.
Підставою для виплати грошей є медичний висновок про тимчасову непрацездатність категорії "Вагітність та пологи". Виплату здійснює Пенсійний фонд України на спеціальний рахунок зі спеціальним режимом використання - "Дія.Картку", відкриту в уповноваженому банку.
Застраховані жінки отримують 100% своєї зарплати за період відпустки по вагітності та пологах.
Незастраховані - фіксовану державну допомогу, яка у 2026 році становить 7 000 гривень на місяць.
Таким чином, розмір виплат напряму залежить від участі жінки у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування та офіційного працевлаштування.
Нагадаємо, з 1 січня 2026 року в Україні запрацював закон про підвищення "дитячих" виплат і комплексну підтримку сімей із дітьми. Документ передбачає збільшення допомоги при народженні дитини до 50 тисяч гривень, щомісячні виплати по 7 тисяч гривень на догляд за дитиною до року, програму "єЯсла" (8 тисяч гривень на місяць) та одноразову допомогу "Пакунок школяра" у 5 тисяч гривень.
Оформлення більшості виплат здійснюється через Пенсійний фонд або онлайн-сервіси, зокрема "Дію".