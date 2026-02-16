Від 7 тисяч гривень до повної зарплати: у ПФУ назвали суми декретних у 2026 році

Якщо жінка застрахована

Йдеться про тих, хто працює офіційно та за кого сплачуються страхові внески. Допомога призначається відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування".

Відпустка триває:

70 календарних днів до пологів;

56 календарних днів після пологів;

70 днів після пологів - у разі ускладнень або народження двох і більше дітей.

Для жінок, віднесених до 1-3 категорії постраждалих від Чорнобильської катастрофи, відпустка становить 180 календарних днів (90 до пологів і 90 після).

Допомога виплачується в повному обсязі незалежно від того, скільки днів до пологів фактично використано.

Застраховані жінки отримують 100% середньої заробітної плати (доходу), розрахованої за встановленим порядком.

Виплата:

не залежить від страхового стажу;

не може перевищувати максимальну базу нарахування ЄСВ;

не може бути меншою за суму, розраховану з мінімальної зарплати.

Працівницям або гіг-спеціалісткам резидентів "Дія Сіті" допомога також надається у розмірі 100% зарплати, з якої сплачені внески.

Як призначається

Підставою є листок непрацездатності, сформований на основі медичного висновку.

Виплату здійснює роботодавець після подання заяви-розрахунку до Пенсійного фонду України - у найближчий строк виплати зарплати після надходження коштів.

Якщо жінка незастрахована

До цієї категорії належать жінки, за яких не сплачуються страхові внески (зокрема неповнолітні). У такому разі застосовується Закон України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми".

Розмір допомоги у 2026 році становить 7 000 гривень на місяць. З 2027 року розмір встановлюватиметься законом про Державний бюджет на відповідний рік.

Підставою для виплати грошей є медичний висновок про тимчасову непрацездатність категорії "Вагітність та пологи". Виплату здійснює Пенсійний фонд України на спеціальний рахунок зі спеціальним режимом використання - "Дія.Картку", відкриту в уповноваженому банку.

У чому головна різниця

Застраховані жінки отримують 100% своєї зарплати за період відпустки по вагітності та пологах.

Незастраховані - фіксовану державну допомогу, яка у 2026 році становить 7 000 гривень на місяць.

Таким чином, розмір виплат напряму залежить від участі жінки у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування та офіційного працевлаштування.