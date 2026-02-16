От 7 тысяч гривен до полной зарплаты: в ПФУ назвали суммы декретных в 2026 году

Если женщина застрахована

Речь идет о тех, кто работает официально и за кого уплачиваются страховые взносы. Помощь назначается в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании".

Отпуск продолжается:

70 календарных дней до родов;

56 календарных дней после родов;

70 дней после родов - в случае осложнений или рождения двух и более детей.

Для женщин, отнесенных к 1-3 категории пострадавших от Чернобыльской катастрофы, отпуск составляет 180 календарных дней (90 до родов и 90 после).

Помощь выплачивается в полном объеме независимо от того, сколько дней до родов фактически использовано.

Застрахованные женщины получают 100% средней заработной платы (дохода), рассчитанной в установленном порядке.

Выплата:

не зависит от страхового стажа;

не может превышать максимальную базу начисления ЕСВ;

не может быть меньше суммы, рассчитанной из минимальной зарплаты.

Работницам или гиг-специалисткам резидентов "Дія Сити" помощь также предоставляется в размере 100% зарплаты, с которой уплачены взносы.

Как назначается

Основанием является листок нетрудоспособности, сформированный на основе медицинского заключения.

Выплату осуществляет работодатель после подачи заявления-расчета в Пенсионный фонд Украины - в ближайший срок выплаты зарплаты после поступления средств.

Если женщина незастрахована

К этой категории относятся женщины, за которых не уплачиваются страховые взносы (в частности несовершеннолетние). В таком случае применяется Закон Украины "О государственной помощи семьям с детьми".

Размер помощи в 2026 году составляет 7 000 гривен в месяц. С 2027 года размер будет устанавливаться законом о Государственном бюджете на соответствующий год.

Основанием для выплаты денег является медицинское заключение о временной нетрудоспособности категории "Беременность и роды". Выплату осуществляет Пенсионный фонд Украины на специальный счет со специальным режимом использования - "Дія.Картку", открытую в уполномоченном банке.

В чем главная разница

Застрахованные женщины получают 100% своей зарплаты за период отпуска по беременности и родам.

Незастрахованные- фиксированную государственную помощь, которая в 2026 году составляет 7 000 гривен в месяц.

Таким образом, размер выплат напрямую зависит от участия женщины в системе общеобязательного государственного социального страхования и официального трудоустройства.