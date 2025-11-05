По 50 тисяч гривень при народженні дитини: Рада ухвалила довгоочікуваний закон
Сьогодні, 5 листопада, Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт про збільшення одноразової допомоги при народженні дитини в Україні до 50 тисяч гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу парламенту та народного депутата Данила Гетьманцева у Telegram.
Метою законодавчої ініціативи є підтримка сімей у допологовий, післяпологовий та ранній періоди догляду за дитиною, а також стимулювання народжуваності та поєднання батьківства з професійною зайнятістю.
Згідно з ухваленим законопроєктом №13532, підвищені виплати почнуть діяти з 1 січня 2026 року.
Виплати, передбачені на 2026 рік:
-
7 000 грн - допомога у зв’язку з вагітністю та пологами для незастрахованих осіб.
-
50 000 грн - одноразова допомога при народженні дитини.
-
"Пакунок малюка" - одноразова натуральна допомога або грошова компенсація на вибір батьків.
-
7 000 грн - допомога для догляду за дитиною до 1 року (виплачуватиметься також дітям, народженим у 2025 році, яким ще не виповнився рік).
-
8 000 грн - програма "єЯсла" для догляду за дитиною від 2 до 3 років у разі працевлаштування матері чи іншого законного представника.
-
Для дітей з інвалідністю передбачено підвищувальний коефіцієнт 1,5 при визначенні розміру допомоги.
-
8 000 грн - програма "єСадок", грошова допомога для догляду за дитиною від 4 до 6 років у разі відсутності місця у комунальних дитсадках (з 2028 року).
-
5 000 грн - одноразова допомога "пакунок школяра" для учнів перших класів.
Ще у травні Мінсоцполітики представило новий проєкт щодо підтримки сімей у період до та після народження дитини, яким і було передбачено виплату 50 тисяч гривень та іншу вищезазначену допомогу.
Варто додати, що на сьогодні допомога при народженні дитини складає 41 280 гривень. Разово виплачується 10 320 гривень, решту суми виплачують впродовж трьох років по 860 гривень кожного місяця.