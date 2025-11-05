По 50 тисяч гривень при народженні дитини: Рада ухвалила довгоочікуваний закон

Сьогодні, 5 листопада, Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт про збільшення одноразової допомоги при народженні дитини в Україні до 50 тисяч гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу парламенту та народного депутата Данила Гетьманцева у Telegram.

Метою законодавчої ініціативи є підтримка сімей у допологовий, післяпологовий та ранній періоди догляду за дитиною, а також стимулювання народжуваності та поєднання батьківства з професійною зайнятістю.

Згідно з ухваленим законопроєктом №13532, підвищені виплати почнуть діяти з 1 січня 2026 року.

Виплати, передбачені на 2026 рік: