"Пакунок школяра": з’явилася онлайн-мапа з магазинами, де можна витратити допомогу
В Україні в тестовому режимі запустили інтерактивну мапу, яка допоможе батькам знайти торгові точки, де можна розрахуватися в межах програми "Пакунок школяра".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України.
Скільки родин уже отримали допомогу
За словами очільника Мінсоцполітики, у межах другого траншу виплати профінансовано для майже 18 тисяч родин. Загалом станом на 5 вересня підтримку отримали понад 103 тисячі сімей на суму 526 млн гривень, що становить 41% від загального бюджету програми.
Очільник відомства Денис Улютін заявив, що зараз працюють над удосконаленням "Пакунку школяра", і запуск дашборду є важливою частиною проєкту, яку планують розвивати. Це має не просто надати фінансову підтримку, а й допомогти родинам легко зорієнтуватися, де її можна використати без зайвих турбот.
Як працює мапа
На онлайн-дашборді відображено понад 25 тисяч магазинів по всій Україні. Там доступні фільтри за областю та територіальною громадою. Перелік точок не є вичерпним, однак у позначених магазинах гарантовано можна скористатися коштами за програмою.
Онлайн-дашборд програми "Пакунок школяра" (скриншот: msp.gov.ua)
Варто враховувати, що адреси магазинів оновлюються, зокрема через перейменування громад чи вулиць. У разі виявлення неточностей можна повідомити про це через спеціальну Google-форму.
Де можна використати "Пакунок школяра"
Програма діє у всіх магазинах, які мають відповідні MCC-коди платіжних терміналів:
- 5641 - дитячий одяг;
- 5651 - одяг для всієї родини;
- 5661 - взуття;
- 5943 - канцелярські товари.
Раніше РБК-Україна розповідало, що в Україні стартувала програма "Пакунок школяра", яка передбачає одноразову виплату 5000 гривень для родин першокласників. Подати заявку можна до 15 листопада 2025 року через застосунок "Дія" або у сервісних центрах Пенсійного фонду. Кошти зараховуються на спецрахунок і можуть бути витрачені лише на шкільне приладдя, одяг та взуття.