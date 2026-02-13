ua en ru
Гроші "не згорять"? Що робити батькам, які не встигли оформити дитячі виплати в січні

П'ятниця 13 лютого 2026 13:20
Гроші "не згорять"? Що робити батькам, які не встигли оформити дитячі виплати в січні Фото: виплати на дитину до 1 року мають почати надходити з лютого (Freepik)
Автор: Ірина Глухова

Батьки, які мали право на нові дитячі виплати у січні, але не встигли подати заяву до Пенсійного фонду, ще можуть оформити гроші і отримати їх пізніше.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів міністр соціальної політики Денис Улютін під час години запитань до уряду.

Читайте також: Від вагітності до школи: як зросли "дитячі" виплати в Україні у 2026 році й де їх оформити

Він нагадав, що з 1 січня 2026 року запроваджені нові виплати:

  • при народженні дитини - 50 тисяч гривень;
  • до досягнення одного року - 7 тисяч гривень;
  • після одного року до трьох років - 8 тисяч гривень.

Як зазначив міністр, найбільший ажіотаж викликала виплата до одного року, особливо для дітей, народжених у січні 2025 року.

Для таких сімей уряд спростив порядок подання заяв: тепер їх можна оформити через ЦНАПи та громади, що значно зменшує навантаження на Пенсійний фонд.

Улютін уточнив, для тих, хто не встиг оформити виплату у січні, Постанова №169 дозволяє подати заяву протягом трьох місяців після досягнення віку дитини одного року.

Після цього вони отримають виплату за відповідний місяць. Заяви можна подавати у будь-якому відділенні ЦНАП або сервісному відділенні Пенсійного фонду.

Допомога для догляду за дитиною

Нагадаємо, Кабінет міністрів удосконалив механізм оформлення й отримання "дитячих" виплат в Україні. Батьки також отримали більше можливостей для використання цих грошей.

З 2026 року законом передбачено щомісячну допомогу сім’ям на догляд за дитиною до одного року - 7 000 гривень.

Для родин, де виховують дитину з інвалідністю, сума допомоги становить 10 500 гривень (з коефіцієнтом 1,5). Кошти можна витратити на речі для дитини, навчання або інші послуги.

Пенсійний фонд України планує вже цього місяця почати виплати підтримки родинам з дітьми до одного року у розмірі 7 000 гривень.

Детальніше про виплати до одного року та інші види допомоги читайте в матеріалі РБК-Україна.

