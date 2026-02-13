Гроші "не згорять"? Що робити батькам, які не встигли оформити дитячі виплати в січні

Батьки, які мали право на нові дитячі виплати у січні, але не встигли подати заяву до Пенсійного фонду, ще можуть оформити гроші і отримати їх пізніше.

Як повідомляє РБК-Україна , про це розповів міністр соціальної політики Денис Улютін під час години запитань до уряду.

Він нагадав, що з 1 січня 2026 року запроваджені нові виплати:

при народженні дитини - 50 тисяч гривень;

до досягнення одного року - 7 тисяч гривень;

після одного року до трьох років - 8 тисяч гривень.

Як зазначив міністр, найбільший ажіотаж викликала виплата до одного року, особливо для дітей, народжених у січні 2025 року.

Для таких сімей уряд спростив порядок подання заяв: тепер їх можна оформити через ЦНАПи та громади, що значно зменшує навантаження на Пенсійний фонд.

Улютін уточнив, для тих, хто не встиг оформити виплату у січні, Постанова №169 дозволяє подати заяву протягом трьох місяців після досягнення віку дитини одного року.

Після цього вони отримають виплату за відповідний місяць. Заяви можна подавати у будь-якому відділенні ЦНАП або сервісному відділенні Пенсійного фонду.