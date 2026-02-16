Від 7 тисяч гривень до повної зарплати: у ПФУ назвали суми декретних у 2026 році
Розмір допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами в Україні залежить від того, чи є жінка застрахованою у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.
РБК-Україна із посиланням на Пенсійний фонд України (ПФУ) пояснює головні відмінності.
Читайте також: Гроші "не згорять"? Що робити батькам, які не встигли оформити дитячі виплати в січні
Якщо жінка застрахована
Йдеться про тих, хто працює офіційно та за кого сплачуються страхові внески. Допомога призначається відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування".
Відпустка триває:
- 70 календарних днів до пологів;
- 56 календарних днів після пологів;
- 70 днів після пологів - у разі ускладнень або народження двох і більше дітей.
Для жінок, віднесених до 1-3 категорії постраждалих від Чорнобильської катастрофи, відпустка становить 180 календарних днів (90 до пологів і 90 після).
Допомога виплачується в повному обсязі незалежно від того, скільки днів до пологів фактично використано.
Застраховані жінки отримують 100% середньої заробітної плати (доходу), розрахованої за встановленим порядком.
Виплата:
- не залежить від страхового стажу;
- не може перевищувати максимальну базу нарахування ЄСВ;
- не може бути меншою за суму, розраховану з мінімальної зарплати.
Працівницям або гіг-спеціалісткам резидентів "Дія Сіті" допомога також надається у розмірі 100% зарплати, з якої сплачені внески.
Як призначається
Підставою є листок непрацездатності, сформований на основі медичного висновку.
Виплату здійснює роботодавець після подання заяви-розрахунку до Пенсійного фонду України - у найближчий строк виплати зарплати після надходження коштів.
Якщо жінка незастрахована
До цієї категорії належать жінки, за яких не сплачуються страхові внески (зокрема неповнолітні). У такому разі застосовується Закон України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми".
Розмір допомоги у 2026 році становить 7 000 гривень на місяць. З 2027 року розмір встановлюватиметься законом про Державний бюджет на відповідний рік.
Підставою для виплати грошей є медичний висновок про тимчасову непрацездатність категорії "Вагітність та пологи". Виплату здійснює Пенсійний фонд України на спеціальний рахунок зі спеціальним режимом використання - "Дія.Картку", відкриту в уповноваженому банку.
У чому головна різниця
Застраховані жінки отримують 100% своєї зарплати за період відпустки по вагітності та пологах.
Незастраховані - фіксовану державну допомогу, яка у 2026 році становить 7 000 гривень на місяць.
Таким чином, розмір виплат напряму залежить від участі жінки у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування та офіційного працевлаштування.
Виплати на дітей у 2026 році
Нагадаємо, з 1 січня 2026 року в Україні запрацював закон про підвищення "дитячих" виплат і комплексну підтримку сімей із дітьми. Документ передбачає збільшення допомоги при народженні дитини до 50 тисяч гривень, щомісячні виплати по 7 тисяч гривень на догляд за дитиною до року, програму "єЯсла" (8 тисяч гривень на місяць) та одноразову допомогу "Пакунок школяра" у 5 тисяч гривень.
Оформлення більшості виплат здійснюється через Пенсійний фонд або онлайн-сервіси, зокрема "Дію".
Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.