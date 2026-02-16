ua en ru
Головна » Життя » Гроші

Від 7 тисяч гривень до повної зарплати: у ПФУ назвали суми декретних у 2026 році

Понеділок 16 лютого 2026 06:40
UA EN RU
Від 7 тисяч гривень до повної зарплати: у ПФУ назвали суми декретних у 2026 році Фото: У ПФУ пояснили, від чого залежать виплати вагітним в Україні (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Розмір допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами в Україні залежить від того, чи є жінка застрахованою у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

РБК-Україна із посиланням на Пенсійний фонд України (ПФУ) пояснює головні відмінності.

Якщо жінка застрахована

Йдеться про тих, хто працює офіційно та за кого сплачуються страхові внески. Допомога призначається відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування".

Відпустка триває:

  • 70 календарних днів до пологів;
  • 56 календарних днів після пологів;
  • 70 днів після пологів - у разі ускладнень або народження двох і більше дітей.

Для жінок, віднесених до 1-3 категорії постраждалих від Чорнобильської катастрофи, відпустка становить 180 календарних днів (90 до пологів і 90 після).

Допомога виплачується в повному обсязі незалежно від того, скільки днів до пологів фактично використано.

Застраховані жінки отримують 100% середньої заробітної плати (доходу), розрахованої за встановленим порядком.

Виплата:

  • не залежить від страхового стажу;
  • не може перевищувати максимальну базу нарахування ЄСВ;
  • не може бути меншою за суму, розраховану з мінімальної зарплати.

Працівницям або гіг-спеціалісткам резидентів "Дія Сіті" допомога також надається у розмірі 100% зарплати, з якої сплачені внески.

Як призначається

Підставою є листок непрацездатності, сформований на основі медичного висновку.

Виплату здійснює роботодавець після подання заяви-розрахунку до Пенсійного фонду України - у найближчий строк виплати зарплати після надходження коштів.

Якщо жінка незастрахована

До цієї категорії належать жінки, за яких не сплачуються страхові внески (зокрема неповнолітні). У такому разі застосовується Закон України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми".

Розмір допомоги у 2026 році становить 7 000 гривень на місяць. З 2027 року розмір встановлюватиметься законом про Державний бюджет на відповідний рік.

Підставою для виплати грошей є медичний висновок про тимчасову непрацездатність категорії "Вагітність та пологи". Виплату здійснює Пенсійний фонд України на спеціальний рахунок зі спеціальним режимом використання - "Дія.Картку", відкриту в уповноваженому банку.

У чому головна різниця

Застраховані жінки отримують 100% своєї зарплати за період відпустки по вагітності та пологах.

Незастраховані - фіксовану державну допомогу, яка у 2026 році становить 7 000 гривень на місяць.

Таким чином, розмір виплат напряму залежить від участі жінки у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування та офіційного працевлаштування.

Виплати на дітей у 2026 році

Нагадаємо, з 1 січня 2026 року в Україні запрацював закон про підвищення "дитячих" виплат і комплексну підтримку сімей із дітьми. Документ передбачає збільшення допомоги при народженні дитини до 50 тисяч гривень, щомісячні виплати по 7 тисяч гривень на догляд за дитиною до року, програму "єЯсла" (8 тисяч гривень на місяць) та одноразову допомогу "Пакунок школяра" у 5 тисяч гривень.

Оформлення більшості виплат здійснюється через Пенсійний фонд або онлайн-сервіси, зокрема "Дію".

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

