От 7 тысяч гривен до полной зарплаты: в ПФУ назвали суммы декретных в 2026 году

Понедельник 16 февраля 2026 06:40
От 7 тысяч гривен до полной зарплаты: в ПФУ назвали суммы декретных в 2026 году Фото: В ПФУ объяснили, от чего зависят выплаты беременным в Украине (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Размер пособия по беременности и родам в Украине зависит от того, является ли женщина застрахованной в системе общеобязательного государственного социального страхования.

РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины (ПФУ) объясняет главные отличия.

Читайте также: Деньги "не сгорят"? Что делать родителям, которые не успели оформить детские выплаты в январе

Если женщина застрахована

Речь идет о тех, кто работает официально и за кого уплачиваются страховые взносы. Помощь назначается в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании".

Отпуск продолжается:

  • 70 календарных дней до родов;
  • 56 календарных дней после родов;
  • 70 дней после родов - в случае осложнений или рождения двух и более детей.

Для женщин, отнесенных к 1-3 категории пострадавших от Чернобыльской катастрофы, отпуск составляет 180 календарных дней (90 до родов и 90 после).

Помощь выплачивается в полном объеме независимо от того, сколько дней до родов фактически использовано.

Застрахованные женщины получают 100% средней заработной платы (дохода), рассчитанной в установленном порядке.

Выплата:

  • не зависит от страхового стажа;
  • не может превышать максимальную базу начисления ЕСВ;
  • не может быть меньше суммы, рассчитанной из минимальной зарплаты.

Работницам или гиг-специалисткам резидентов "Дія Сити" помощь также предоставляется в размере 100% зарплаты, с которой уплачены взносы.

Как назначается

Основанием является листок нетрудоспособности, сформированный на основе медицинского заключения.

Выплату осуществляет работодатель после подачи заявления-расчета в Пенсионный фонд Украины - в ближайший срок выплаты зарплаты после поступления средств.

Если женщина незастрахована

К этой категории относятся женщины, за которых не уплачиваются страховые взносы (в частности несовершеннолетние). В таком случае применяется Закон Украины "О государственной помощи семьям с детьми".

Размер помощи в 2026 году составляет 7 000 гривен в месяц. С 2027 года размер будет устанавливаться законом о Государственном бюджете на соответствующий год.

Основанием для выплаты денег является медицинское заключение о временной нетрудоспособности категории "Беременность и роды". Выплату осуществляет Пенсионный фонд Украины на специальный счет со специальным режимом использования - "Дія.Картку", открытую в уполномоченном банке.

В чем главная разница

Застрахованные женщины получают 100% своей зарплаты за период отпуска по беременности и родам.

Незастрахованные- фиксированную государственную помощь, которая в 2026 году составляет 7 000 гривен в месяц.

Таким образом, размер выплат напрямую зависит от участия женщины в системе общеобязательного государственного социального страхования и официального трудоустройства.

Выплаты на детей в 2026 году

Напомним, с 1 января 2026 года в Украине заработал закон о повышении "детских" выплат и комплексной поддержке семей с детьми. Документ предусматривает увеличение помощи при рождении ребенка до 50 тысяч гривен, ежемесячные выплаты по 7 тысяч гривен на уход за ребенком до года, программу "еЯсла" (8 тысяч гривен в месяц) и одноразовую помощь "Пакет школьника" в 5 тысяч гривен.

Оформление большинства выплат осуществляется через Пенсионный фонд или онлайн-сервисы, в частности "Дію".

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

