Від 18,5 до 39,5 тисяч гривень: які зарплати в регіонах України

Середня зарплата в Україні у серпні 2025 року склала 25 911 гривень. Проте в регіонах рівень заробітків значно відрізняється - від 18,5 тисяч до майже 40 тисяч гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики (Держстат).
Найвищі зарплати отримують у Києві - 39 535 гривень, що становить 153% від середнього рівня по країні. У Луганській області середній заробіток сягає 32 541 гривні, а у Дніпропетровській - 26 779 гривень.
Також вищі за середній рівень зарплати у Київській області - 25 963 гривні.
У низці областей середні зарплати менші за загальноукраїнський показник. У Запорізькій області це 24 681 гривня, в Донецькій - 24 187 гривень, у Львівській - 23 436 гривень.
Менше 23 тисяч гривень отримують у Миколаївській, Херсонській, Полтавській та Рівненській областях.
Найменше заробляють у Чернівецькій області - 18 451 гривня, що становить лише 71% від середнього рівня. У Кіровоградській середній заробіток складає 18 778 гривень, у Тернопільській - 19 837 гривень.
До регіонів із найнижчими доходами також входять Івано-Франківська, Чернігівська та Житомирська області.
Нагадаємо, за даними Держстату, середня зарплата штатних працівників в Україні впала в серпні 2025 року на 2,2% до 25 911 гривень. Це зарплата брутто (до вирахування податків).
Раніше НБУ заявив, що медіанна очікувана (у резюме) і пропонована (у вакансіях) зарплата в серпні 2025 року збігалась і становила близько 25 тисяч гривень. Це на 19% більше, ніж у серпні 2024 року.