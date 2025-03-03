Середня зарплата українців за рік зросла на 60 доларів: як вона змінювалася за 30 років

Доларова зарплата українців зросла за 2024 рік. Вона перевищила довоєнний рівень, незважаючи на зростання курсу долара майже на 10%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики (Держстат ).

За даними статистичного відомства, середня зарплата штатних працівників в Україні зросла у 2024 році на 23,1% до 21 473 гривень.

За 2024 рік офіційний курс долара зріс на 9,8% до 40,15 гривень.

За рік зарплата зросла на 12,1% (на 58 доларів) до 535 доларів. Вона вища за довоєнний рівень: 2021 року зарплата становила 514 доларів.

Крім того, у 2024 році зростання зарплат значно випередило інфляцію. За даними Держстату, середньорічна інфляція становила 6,5%. Таким чином, зростання реальної зарплати було на рівні 16,6%. Держстат не дає під час війни офіційної цифри зростання реальної зарплати.

Прогнози щодо зарплати

За оцінками НБУ, дефіцит кадрів стимулював зростання оплати праці, що тривало до кінця 2024 року, проте поступово сповільнювалося.

Уже в III кварталі 2024 року реальні зарплати перевищили довоєнні рівні в більшості видів економічної діяльності.

За даними НБУ, 2024 року номінальна зарплата зросла на 22%, реальна - на 14,4%. НБУ очікує, що 2025 року зростання номінальної зарплати становитиме на 16,7%, реальної - на 3,8%. НБУ очікує, що середня зарплата у 2025 році становитиме 24,8 тисяч гривень.

НБУ очікує, що 2026 року номінальна зарплата зросте на 10,6%, реальна - на 4,2%. У 2027 році номінальна зарплата зросте на 8,0%, реальна - на 3,0%.