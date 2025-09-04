Українці зійшлися з роботодавцями щодо рівня зарплат

Брак працівників підтримує зростання номінальних зарплат в Україні високими темпами. За останній рік вони зросли на 20%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макроекономічний та монетарний огляд НБУ (вересень 2025 року).

Як зазначається в огляді, за оновленими даними work.ua, медіанна очікувана (у резюме) і пропонована (у вакансіях) зарплата в серпні 2025 року збігалась і становила близько 25 тисяч гривень, що на 19% більше, ніж у серпні 2024 року.



За оцінками НБУ, зростання реальної зарплати (з урахуванням інфляції) становило близько 5% р/р.

За відсутності офіційних даних Держстату НБУ оцінював доходи за такими показниками, як середня пенсія, середня зарплата для нарахування пенсії від Пенсійного фонду України, єдиний соціальний внесок (ЄСВ) загальний, ЄСВ приватного сектору, податок на доходи приватних осіб (ПДФО).

За даними НБУ, реальні доходи пенсіонерів почали знижуватися в другій половині 2024 року, коли прискорилася інфляція.



Вакансії і резюме

За даними НБУ, пропозиція праці, виміряна як кількість нових резюме, у серпні надалі зростала швидше, ніж кількість вакансій (28% р/р проти 3% р/р). Водночас темпи зростання пропозиції сповільнилися в річному вимірі.



За опитуванням ІЕД, пошук кваліфікованих працівників у липні 2025 року дещо полегшився, а некваліфікованих - навпаки погіршився, імовірно, через пожвавлення попиту на сезонних робітників.

