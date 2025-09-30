RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

От 18,5 до 39,5 тысяч гривен: какие зарплаты в регионах Украины

Фото: зарплата в Киеве составляет 40 тысяч гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Средняя зарплата в Украине в августе 2025 года составила 25 911 гривен. Однако в регионах уровень заработков значительно отличается - от 18,5 тысяч до почти 40 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики (Госстат).

Где самые большие зарплаты

Самые высокие зарплаты получают в Киеве - 39 535 гривен, что составляет 153% от среднего уровня по стране. В Луганской области средний заработок достигает 32 541 гривны, а в Днепропетровской - 26 779 гривен.

Также выше среднего уровня зарплаты в Киевской области - 25 963 гривны.

Регионы с зарплатами ниже среднего

В ряде областей средние зарплаты меньше общеукраинского показателя. В Запорожской области это 24 681 гривна, в Донецкой - 24 187 гривен, во Львовской - 23 436 гривен.

Меньше 23 тысяч гривен получают в Николаевской, Херсонской, Полтавской и Ровенской областях.

Самые низкие зарплаты в Украине

Меньше всего зарабатывают в Черновицкой области - 18 451 гривна, что составляет лишь 71% от среднего уровня. В Кировоградской средний заработок составляет 18 778 гривен, в Тернопольской - 19 837 гривен.

В регионы с самыми низкими доходами также входят Ивано-Франковская, Черниговская и Житомирская области.

 

 

Зарплаты и прогнозы

Напомним, по данным Госстата, средняя зарплата штатных работников в Украине упала в августе 2025 года на 2,2% до 25 911 гривен. Это зарплата брутто (до вычета налогов).

Ранее НБУ заявил, что медианная ожидаемая (в резюме) и предлагаемая (в вакансиях) зарплата в августе 2025 года совпадала и составляла около 25 тысяч гривен. Это на 19% больше, чем в августе 2024 года.

Зарплата в УкраинеГосударственная служба статистики