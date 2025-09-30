От 18,5 до 39,5 тысяч гривен: какие зарплаты в регионах Украины

Где самые большие зарплаты

Самые высокие зарплаты получают в Киеве - 39 535 гривен, что составляет 153% от среднего уровня по стране. В Луганской области средний заработок достигает 32 541 гривны, а в Днепропетровской - 26 779 гривен.

Также выше среднего уровня зарплаты в Киевской области - 25 963 гривны.

Регионы с зарплатами ниже среднего

В ряде областей средние зарплаты меньше общеукраинского показателя. В Запорожской области это 24 681 гривна, в Донецкой - 24 187 гривен, во Львовской - 23 436 гривен.

Меньше 23 тысяч гривен получают в Николаевской, Херсонской, Полтавской и Ровенской областях.

Самые низкие зарплаты в Украине

Меньше всего зарабатывают в Черновицкой области - 18 451 гривна, что составляет лишь 71% от среднего уровня. В Кировоградской средний заработок составляет 18 778 гривен, в Тернопольской - 19 837 гривен.

В регионы с самыми низкими доходами также входят Ивано-Франковская, Черниговская и Житомирская области.

