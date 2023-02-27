У Бєлгороді три безпілотники рухнули на жилі квартали

Жителі російського Бєлгорода могли чути звуки вибухів у понеділок, 27 лютого. У декількох районах міста розбились безпілотні літальні апарати.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

За даними місцевих органів влади, у місті розбили відразу три безпілотника. В результаті цього було пошкоджено декілька авто, а в деяких будинках було вибито вікна. Попередньо, серед людей ніхто не постраждав.

"У Бєлгороді знайдено уламки одразу трьох безпілотних літальних апаратів. Постраждалих немає, але є руйнування: десь вибито вікна, десь незначно пошкоджено автомобілі", - сказано в повідомленні.

Кому саме належать безпілотники - не відомо.