Під Москвою біля об'єкта "Газпрому" впав безпілотник, - ЗМІ
У Росії упав черговий безпілотник. Цього разу дрон виявили за 10 метрів від об'єкта "Газпрому" в Коломенському районі Московської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал Shot.
Як стверджують РосЗМІ, під Москвою нібито виявили уламки безпілотника UJ-22 Airborne, який може пролетіти близько 800 км зі швидкістю 130-140 км/год.
Дрон нібито було виявлено за 10 метрів від забору газової компресорної станції у Коломенському районі.
Звідки прилетів дрон і комусь належить - поки що незрозуміло. Там стверджують, що внаслідок катастрофи вибуху не було.
Фото: безпілотник, що впав, нібито під Москвою (Telegram)
Нагадаємо, раніше ми писали, що в Брянській області РФ вранці 27 лютого троє безпілотників атакували пункт технічного спостереження прикордонного управління ФСБ.
Також повідомлялося, що в Росії заявили про падіння "невідомого літального апарату". Інцидент стався у Республіці Адигея.
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