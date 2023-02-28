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У російській Адигеї заявили про падіння "невідомого літального апарату" (фото)

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Адигея, Вівторок 28 лютого 2023 10:29
У російській Адигеї заявили про падіння "невідомого літального апарату" (фото) Фото: у російській Адигеї виявили "невідомий літальний апарат" (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Росії заявили про падіння "невідомого літального апарату". Інцидент стався у Республіці Адигея.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу республіки Мурата Кумпілова в Telegram.

За його словами, невідомий об'єкт впав у селищі Нове Гіагинського району. На місці падіння "невстановленого апарату" працює слідча група.

Фото: у російській Адигеї виявили "невідомий літальний апарат" (t.me/muratkumpilov)

"Найголовніше - немає жертв та постраждалих. Є незначна руйнація господарської споруди тваринницької ферми", - написав чиновник.

Варто зазначити, що Адигея розташована на південному заході Росії, біля Краснодарського краю.

У російській Адигеї заявили про падіння &quot;невідомого літального апарату&quot; (фото)

Нагадаємо, що у місті Туапсе у Краснодарському краї сьогодні вночі горіла нафтобаза "Роснафти". Місцеві заявили про "атаку українських безпілотників".

Крім того, сьогодні у Санкт-Петербурзі закрили аеропорт через нібито невідомий об'єкт у повітрі.

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