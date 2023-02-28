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У Санкт-Петербурзі закрили аеропорт через невідомий об'єкт у повітрі, введено план "Килим"

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Санкт-Петербург, Вівторок 28 лютого 2023 10:19
У Санкт-Петербурзі закрили аеропорт через невідомий об'єкт у повітрі, введено план "Килим" Фото: в Санкт-Петербурзі закрили аеропорт через невідомий об'єкт у повітрі (росЗМІ)
Автор: Марія Кучерявець

У російському Санкт-Петербурзі запровадили план "Ковер" через невідомий об’єкт в повітрі. Наразі місцевий аеропорт не приймає літаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські пропагандистські ЗМІ.

Оновлено 10:23. В аеропорту "Пулково" оголошено затримку рейсів до 12 годин.

Як пише прокремлівське видання "ТАСС" місцева влада підтвердила те, що петербурзький аеропорт "Пулково" тимчасово не приймає літаки у зв'язку з інцидентом.

Крім того, у місті наразі оголошений так званий план "Килим" у місті через невідомий об'єкт у повітрі. Як повідомляє Телеграм-канал Baza, сигнал "Килим" подають при незаконному перетині кордону або при так званій "появі НЛО".

Втім, судячи з сервісу Flightradar, цивільні літаки дійсно не наближаються до Санкт-Петербурга. Росіяни стверджують, що над містом зараз працюють військові літаки.

У Санкт-Петербурзі закрили аеропорт через невідомий об'єкт у повітрі, введено план &quot;Килим&quot;

Разом з тим в мережі ширяться припущення того, що над містом зараз кружляє БПЛА.

Нагадаємо, що інциденти в Росії на цьому не закінчуються. Лише цієї ночі в місті Туапсе цієї сталася пожежа на нафтобазі "Роснафти". Місцеві жителі жалілися на вибухи, а в мережі заявили про "атаку українських безпілотників".

Додамо, крім того, вчора ввечері в російському Бєлгороді три безпілотники рухнули на житлові квартали.

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