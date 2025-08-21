Вибухи у Севастополі: супутникові дані NASA підтвердили пожежу на військовому аеродромі

Російські окупанти списують нічні вибухи та пожежу на аеродромі "Херсонес" у Севастополі на "навчання" Чорноморського флоту, але супутникові знімки NASA свідчать інше - займання досі не ліквідоване.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російський Telegram-канал ASTRA.
Місцеві жителі ще вночі чули серію вибухів і бачили сильне полум’я. Попри офіційні заяви окупаційної влади про "планові тренування з ліквідації надзвичайних ситуацій", у соцмережах люди обурюються, що їх "тримають за дурнів".
Аналіз знімків NASA показує, що пожежа досі не загашена.
"Херсонес" - старий військовий аеродром на мисі Херсонес в анексованому Севастополі. До та під час Другої світової тут базувалися винищувачі, штурмовики та торпедні літаки.
Після війни аеродром використовувався радянською авіацією, потім став місцем розформування полків. 1997 року його позначили як аеродром розосередження. Поруч із аеродромом - частина ВМФ та РЛС "Дністер".
Нині аеродром вважається законсервованим.
Однак, за даними партизанського руху АТЕШ, об’єкт використовується для запуску безпілотників, що атакують Україну.
Також, за їхніми даними, у бухті Козачої поруч із колишнім аеродромом знаходиться:
Фото: супутникові знімки NASA (t.me/astrapress)
Нагадаємо, Сили спеціальних операцій ЗС України у ніч на 21 серпня успішно вразили рухомий склад окупантів із пально-мастильними матеріалами поблизу Джанкоя.
Минулого місяця в окупованому Криму прогриміли вибухи на тлі масованої атаки дронів. Після цього у мережі з'явилося фото ударного дрона, який, як стверджується, летів у бік аеродрому "Бельбек".
Ще раніше в тимчасово окупованому Криму також було чути серію потужних вибухів. У соцмережах масово писали про атаку безпілотників та активну роботу російської ППО.