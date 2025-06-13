Масований наліт дронів на Крим: вибухи лунали по всьому півострову

У ніч на 13 червня в тимчасово окупованому Криму було чути серію потужних вибухів. У соцмережах масово писали про атаку безпілотників та активну роботу російської ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Кримський вітер .

Також за повідомленнями очевидців у соцмережах, у ніч на 13 червня було чутно звуки вибухів і характерне гудіння безпілотника в районі Перевального, що знаходиться під окупацією. Саме в цьому районі дислокується 126-та окрема бригада берегової оборони Чорноморського флоту РФ та 8-й артилерійський полк і 16 травня ЗСУ уразили в цьому районі склади з боєприпасами.

У повідомленнях зазначається, що, за попередніми даними, безпілотники могли досягти військових об'єктів, зокрема аеродромів Саки, Гвардійське та Кіровське.

Також вибухи були зафіксовані в Євпаторії, Севастополі, Бахчисарайському районі, Феодосії, Алушті, Саках, Новофедорівці, Качі та Кіровському районі.

Так, після 03:00 мешканці Сімферополя та навколишніх районів чули звуки вибухів і проліт дронів.

Нагадаємо, російські окупанти намагаються захистити свої літаки від українських атак і будують для них укриття. Такі споруди помітили вже на 14 авіабазах, зокрема і в Криму.

А ще воїни СБУ здійснили історичну операцію "Павутина", яку готували понад півтора року.

В результаті чітко спланованої операції було атаковано чотири аеродроми Росії. А саме дрони уразили 41 літак стратегічної авіації, серед яких - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160. Це приблизно третина стратегічних носіїв крилатих ракет РФ.

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