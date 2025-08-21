Взрывы в Севастополе: спутниковые данные NASA подтвердили пожар на военном аэродроме

Местные жители еще ночью слышали серию взрывов и видели сильное пламя. Несмотря на официальные заявления оккупационных властей о "плановых тренировках по ликвидации чрезвычайных ситуаций", в соцсетях люди возмущаются, что их "держат за дураков".

Анализ снимков NASA показывает, что пожар до сих пор не потушен.

"Херсонес" - старый военный аэродром на мысе Херсонес в аннексированном Севастополе. До и во время Второй мировой здесь базировались истребители, штурмовики и торпедные самолеты.

После войны аэродром использовался советской авиацией, затем стал местом расформирования полков. В 1997 году его обозначили как аэродром рассредоточения. Рядом с аэродромом - часть ВМФ и РЛС "Днестр".

Сейчас аэродром считается законсервированным.

Однако, по данным партизанского движения АТЕШ, объект используется для запуска беспилотников, атакующих Украину.

Также, по их данным, в бухте Казачьей рядом с бывшим аэродромом находится:

нефтеперевалочный терминал - база горючего для 810-й отдельной бригады морской пехоты;

места расположения десантных кораблей ЧФ РФ;

военный дельфинарий ВМФ РФ (бывшая в/ч 13132-К);

элитный 561-й аварийно-спасательный центр спецопераций, бойцы которого участвовали в штурме Мариуполя и до сих пор воюют против Украины.

Фото: спутниковые снимки NASA (t.me/astrapress)