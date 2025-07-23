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В окупованому Криму прогриміли вибухи на тлі масованої атаки дронів

Крим, Середа 23 липня 2025 19:49
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В окупованому Криму прогриміли вибухи на тлі масованої атаки дронів Ілюстративне фото: у Севастополі пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У тимчасово окупованому Криму в середу, 23 липня, ввечері місцеві жителі почули вибухи. Півострів, імовірно, атакують дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Кримський вітер" у Telegram.

"Кримський вітер" звернув увагу, що в пропагандистських каналах з'явилася інформація про масовану атаку дронів на Крим.

При цьому в мережі з'явилося фото ударного дрона, який, як стверджується, летів у бік аеродрому "Бельбек".

В окупованому Криму прогриміли вибухи на тлі масованої атаки дронівФото: українські дрони фіксують над Кримом (t.me/Crimeanwind)

У пропагандистських каналах також пишуть про низку вибухів у Севастополі. На цьому тлі у місцевих жителів відключили інтернет.

Жителів Севастополя закликають "покинути пляжну зону".

Атаку підтверджує і так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв. За його словами, ППО нібито знищила шість дронів. Три з них - у районі аеродрому "Кача".

Варто зауважити, що представники України поки що не коментували чуток про атаку дронів на Крим.

Атака дронів на Ростов

Нагадаємо, в ніч на 23 липня в Ростові-на-Дону і Таганрозі прогриміли вибухи.

Міністерство оборони РФ поскаржилося, що міста атакували українські дрони "Лютий".

Також у відомстві, як зазвичай, похвалилися, що 51 безпілотник нібито був збитий.

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Крим Війна в Україні Вибухи Атака дронів
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