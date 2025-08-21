Вибухи у Севастополі: супутникові дані NASA підтвердили пожежу на військовому аеродромі

Російські окупанти списують нічні вибухи та пожежу на аеродромі "Херсонес" у Севастополі на "навчання" Чорноморського флоту, але супутникові знімки NASA свідчать інше - займання досі не ліквідоване.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російський Telegram-канал ASTRA.

Місцеві жителі ще вночі чули серію вибухів і бачили сильне полум’я. Попри офіційні заяви окупаційної влади про "планові тренування з ліквідації надзвичайних ситуацій", у соцмережах люди обурюються, що їх "тримають за дурнів".

Аналіз знімків NASA показує, що пожежа досі не загашена.

"Херсонес" - старий військовий аеродром на мисі Херсонес в анексованому Севастополі. До та під час Другої світової тут базувалися винищувачі, штурмовики та торпедні літаки.

Після війни аеродром використовувався радянською авіацією, потім став місцем розформування полків. 1997 року його позначили як аеродром розосередження. Поруч із аеродромом - частина ВМФ та РЛС "Дністер".

Нині аеродром вважається законсервованим.

Однак, за даними партизанського руху АТЕШ, об’єкт використовується для запуску безпілотників, що атакують Україну.

Також, за їхніми даними, у бухті Козачої поруч із колишнім аеродромом знаходиться:

нафтоперевальний термінал - базу пального для 810-ї окремої бригади морської піхоти;

місця розташування десантних кораблів ЧФ РФ;

військовий дельфінарій ВМФ РФ (колишня в/ч 13132-К);

елітний 561-й аварійно-рятувальний центр спецоперацій, бійці якого брали участь у штурмі Маріуполя і досі воюють проти України.

Фото: супутникові знімки NASA (t.me/astrapress)